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Uruguay Milli Takımı duyurdu! Muslera emekli oldu

25.04.2024 18:59
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Uruguay Milli Takımı, Fernando Muslera'nın milli takımdan emekli olduğunu açıkladı. Yapılan paylaşımda "Uruguay Futbol Federasyonu sana çok teşekkür ediyor" ifadelerine yer verildi.

Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera için Uruguay Milli Takımı'ndan açıklama geldi. Uruguay Milli Takımı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Fernando Muslera, 133 maç, dört Dünya Kupası ve 2011 Copa América zaferinin ardından Uruguay Milli Takımı'ndan emekli olduğunu açıkladı. Uruguay Futbol Federasyonu sana çok teşekkür ediyor."


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