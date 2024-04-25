Uruguay Milli Takımı duyurdu! Muslera emekli oldu

Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera için Uruguay Milli Takımı'ndan açıklama geldi. Uruguay Milli Takımı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Fernando Muslera, 133 maç, dört Dünya Kupası ve 2011 Copa América zaferinin ardından Uruguay Milli Takımı'ndan emekli olduğunu açıkladı. Uruguay Futbol Federasyonu sana çok teşekkür ediyor."

🧤𝑈𝑛𝑎 𝑣𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎𝑟𝑐𝑜 𝑐𝑒𝑙𝑒𝑠𝑡𝑒



Fernando Muslera comunicó su retiro de la Selección Uruguaya después de 133 partidos, cuatro Mundiales disputados y la obtención de la Copa América de 2011.



La @AUFOficial te agradece por tanto. #ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/KkeG8jJHJd — Selección Uruguaya (@Uruguay) April 25, 2024







