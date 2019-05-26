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Uruguaylı kaleci Sergio Rochet, formayı terletmeden sezonu bitirdi

SİVASSPOR HABERLERİ  | 26.05.2019 11:43 | Son Güncelleme

Demir Grup Sivasspor'da 2017-2018 sezonunun ilk yarısında 11'in değişmezleri arasında yer alan Uruguaylı kaleci Sergio Rochet, 2018-2019 sezonunda forma şansı bulamadı.

Uruguaylı kaleci Sergio Rochet, formayı terletmeden sezonu bitirdi

Spor Toto Süper Lig'de kırmızı-beyazlıların 2017-2018 sezonunun ilk 14 haftasında kalesini koruyan 25 yaşındaki kaleci file bekçisi Sergio Rochet, sonraki maçlarda formaya hasret kaldı. Ligde geçen sezonun 14. haftasında Sivasspor'un Gençlerbirliği'ne 4-0 mağlup olmasının ardından formasını Tolgahan Acar'a kaptıran Rochet, bu karşılaşmanın ardından ilk 11'de forma şansı bulamadı.

Rochet, 28. haftada kırmızı-beyazlıların Atiker Konyaspor'a 5-0 mağlup olduğu karşılaşmada kaleci Tolgahan'ın kırmızı kartla cezalandırılmasının ardından 68. dakikada oyuna girerek kaleyi 22 dakika korudu. Sezonun geride kalan kısmında görev alamayan Rochet, bu sezon da ligde forma giyemedi.

Teknik Direktör Hakan Keleş'in Tolgahan Acar veya Ali Şaşal Vural tercihleri nedeniyle 18 kişilik kadroda da yer bulmakta zorlanan Uruguaylı file bekçisi, Sivasspor'un 6'sı önceki sezon 34'ü ise bu sezon olmak üzere ligdeki son 40 maçında forma şansı bulamadı.

KUPADA DA ŞANS VERİLMEDİ

Sergio Rochet, kırmızı-beyazlı ekibin son iki sezonda Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı 5 maçta da forma şansı bulamadı. Sivasspor'un geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı 4 karşılaşmada kale 3 kez Tolgahan Acar'a, 1 kez de Ali Şaşal Vural'a emanet edildi.

SİVASSPOR'DA FORMAYA HASRET KALANLAR

Sivasspor'da formaya hasret kalanlar arasında savunma oyuncusu Fatih Aksoy da dikkati çekiyor. Kırmızı-beyazlıların devre arası transfer döneminde Beşiktaş'tan kiraladığı Fatih, 17 haftalık periyotta beklenenin çok altında kaldı. Fatih bu süreçte 8 maçta toplam 330 dakika oyunda kaldı. Savunma oyuncusu Fatih, Sivasspor'un 25. haftada sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada gol atma başarısı gösterdi.

Kırmızı-beyazlıların genç yetenekleri Erdoğan Yeşilyurt ile Mert Hakan Yandaş da kadroda yer bulmakta zorlanan oyuncular arasında yer aldı. Erdoğan, 34 haftalık periyotta 15 maçta 311 dakika sahada kaldı. Erdoğan, kırmızı-beyazlı formayla ligin 27. haftasında Demir Grup Sivasspor'un sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'a 3-1 mağlup olduğu karşılaşmada rakip takım ağlarını havalandırdı.

Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle şanssız bir sezon geçiren Mert Hakan Yandaş da bu sezon 9 maçta sadece 176 dakika sahada kaldı. Kırmızı-beyazlılarda 26 yaşındaki kaleci Sergio Rochet'in sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona ererken, orta saha oyuncuları Mert Hakan Yandaş ile Erdoğan Yeşilyurt'un 31 Mayıs 2020'ye kadar sözleşmeleri bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
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