Uruguaylı kaleci Sergio Rochet, formayı terletmeden sezonu bitirdi

Spor Toto Süper Lig'de kırmızı-beyazlıların 2017-2018 sezonunun ilk 14 haftasında kalesini koruyan 25 yaşındaki kaleci file bekçisi Sergio Rochet, sonraki maçlarda formaya hasret kaldı. Ligde geçen sezonun 14. haftasında Sivasspor'un Gençlerbirliği'ne 4-0 mağlup olmasının ardından formasını Tolgahan Acar'a kaptıran Rochet, bu karşılaşmanın ardından ilk 11'de forma şansı bulamadı.

Rochet, 28. haftada kırmızı-beyazlıların Atiker Konyaspor'a 5-0 mağlup olduğu karşılaşmada kaleci Tolgahan'ın kırmızı kartla cezalandırılmasının ardından 68. dakikada oyuna girerek kaleyi 22 dakika korudu. Sezonun geride kalan kısmında görev alamayan Rochet, bu sezon da ligde forma giyemedi.

Teknik Direktör Hakan Keleş'in Tolgahan Acar veya Ali Şaşal Vural tercihleri nedeniyle 18 kişilik kadroda da yer bulmakta zorlanan Uruguaylı file bekçisi, Sivasspor'un 6'sı önceki sezon 34'ü ise bu sezon olmak üzere ligdeki son 40 maçında forma şansı bulamadı.

KUPADA DA ŞANS VERİLMEDİ

Sergio Rochet, kırmızı-beyazlı ekibin son iki sezonda Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı 5 maçta da forma şansı bulamadı. Sivasspor'un geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı 4 karşılaşmada kale 3 kez Tolgahan Acar'a, 1 kez de Ali Şaşal Vural'a emanet edildi.