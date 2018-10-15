Usain Bolt'a olay teklif!

100 ve 200 metrenin dünya rekortmeni efsanevi atlet Usain Bolt, atletizm kariyerini bitirdikten sonra futbola yönelmişti.

Avustralya'nın Central Coast Mariners kulübünde forma giyen Jamaikalı eski atlet, futbol kariyerinin ilk gollerini geçtiğimiz günlerde Macarthur South West United ile oynadıkları maçta atmıştı.

Söz konusu maçta iki kez fileleri havalandıran Bolt'la ilgili bugün Avustralya basınından bomba bir transfer iddiası geldi.

Ülkede yayım yapan Daily Telegraph gazetesi Bolt'a Güney Avrupa'dan 2 yıllık bir transfer teklifi geldiğini yazdı.

Haberde ismi verilmeyen takımın çok kısa bir süre önce bir iş adamı tarafından satın alındığı ve gelecek sezon doğrudan Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmayı hedeflediği ifade edildi.

DOPİNG TEPKİSİ

Central Cost Mariners'un son maçında iki gol birden atarak futbolculuk kariyerine iyi bir başlangıç yapan Bolt, maçın ardından doping kontrolüne çağrıldı.

Teste çağrılmasına tepki gösteren Bolt, ''Nasıl beni test edebilirler? Ben daha profesyonel bir futbolcu bile değilim. Onlara elit bir atlet olduğumu ve kontrollerimin düzenli yapıldığını söyledim.'' diye konuştu.

Jamaikalı eski atlet, yeni futbolcu Central Cost Mariners takımından önce Borussia Dortmund ve Stromsgodset'te antrenmanlara çıkmıştı.

