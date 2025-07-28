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Usain Bolt'un rekorunu kıran Japon! Daha 16 yaşında... Tüm dünya Sorato Shimizu'yu konuşuyor

16 yaşındaki Japon atlet Sorato Shimizu, bir anda tüm spor dünyasının manşetlerini süsledi. Efsanevi atlet Usain Bolt'un 20 yaşındayken 100 metrede ulaştığı 10.03'lük rekorunu kıran Shimizu, görenleri kendine hayran bıraktı. Aynı zamanda U18 dünya rekorunu kıran 16 yaşındaki atlet "Yeni Usain Bolt" yorumlarına neden oldu.

Usain Bolt'un rekorunu kıran Japon! Daha 16 yaşında... Tüm dünya Sorato Shimizu'yu konuşuyor
Devrim Karadağ

Japon atlet Sorato Shimizu'dan tarihi rekor geldi. Hiroşima'da gerçekleştirilen yarışta 100 metreyi 10.00 saniyede koşan Shimizu, bir ilke imza attı.

YENİ USAİN BOLT MU GELİYOR?

Efsanevi atlet Usain Bolt'un 20 yaşındayken 100 metrede ulaştığı 10.03'lük rekorunu kıran Shimizu, "Yeni Usain Bolt" yorumlarına neden oldu.

Usain Bolt un rekorunu kıran Japon! Daha 16 yaşında... Tüm dünya Sorato Shimizu yu konuşuyor 1

'GEÇİLMEZ'! DENİLİYOR AMA, TARİH OLABİLİR!

Jamaikalı efsane atlet Usain Bolt'un 'geçilemez' denilen 9.58'lik 100 metre rekorunun yakında tarih olacağını belirten spor yorumcuları, 16 yaşındaki Japon atleti yere göğe sığdıramadı.

Usain Bolt un rekorunu kıran Japon! Daha 16 yaşında... Tüm dünya Sorato Shimizu yu konuşuyor 2

10.00 SANİYELİK KOŞUSUYLA BOLT'U DA GEÇTİ

Hiroşima'da gerçekleştirilen yarışta 100 metreyi 10.00 saniyede koşan Shimizu, tarihi performansının ardından "Finale girerken 10 saniyenin altına inmeye kararlıydım. Lise rekorunu kırdığım için mutluyum. Dünya Şampiyonası'na katılabilirsem, o duyguyu tatmak isterim" ifadelerini kullandı.

Usain Bolt un rekorunu kıran Japon! Daha 16 yaşında... Tüm dünya Sorato Shimizu yu konuşuyor 3

Dünya Atletizm şampiyonası, Eylül ayında Tokyo'da düzenlenecek. Artık tüm gözler turnuvada Sorata Shimizu'nun üzerinde olacak.

BOLT, 2009'DA DÜNYA REKORU KIRMIŞTI

2009 yılında Jamaikalı sprinter Usain Bolt, 100 metre koşusunda 58 saniyelik derecesiyle dünya rekorunu kırmış, adını tarihe altın harflerle yazdırmıştı.

Usain Bolt un rekorunu kıran Japon! Daha 16 yaşında... Tüm dünya Sorato Shimizu yu konuşuyor 4

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