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Uşak-Kütahya karayolunda tehlike saçan araç

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 13.06.2019 08:19 | Son Güncelleme

Uşak-Kütahya karayolunda, yaklaşık 20 kilometre boyunca içi ve üzeri çuvallarla yüklü özel aracın tedbir almadan tehlike saçarak seyahat etmesi şaşkınlık oluşturdu.

Uşak-Kütahya karayolunda tehlike saçan araç

Dumlupınar'dan Kütahya istikametine seyahat eden bir vatandaşın görüntülediği ve büyük tepki toplayan görüntüler sosyal medyada yayınlandı. Sosyal medyada birçok kişi tarafından tepkiyle karşılanan görüntü, Uşak-Kütahya yolunda atlatılan tehlikeyi gözler önüne serdi.

İçi ve üstü çuvallarla dolu özel aracın yolun ortasından kontrolsüz gitmesi ve üzerindeki dolu çuvalların basit bir iple bağlanmış olması tepkilere neden oldu.

(İHA)


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Anahtar Kelimeler:
uşak Kütahya otomobil

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