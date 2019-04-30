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Uşak'ta kuşların patlattığı trafo kentin elektriğini kesti

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 30.04.2019 15:56 | Son Güncelleme

Uşak’ta 4 katlı bir iş merkezinin elektrik trafosuna giren kuşlar, trafoyu patlattı. Patlama nedeniyle kent merkezinde elektrikler kesilirken, vatandaşlar büyük panik yaşadı. Trafodaki patlama sesi ise bölgede bulunan vatandaşları korkuttu.

Uşak Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir iş merkezinde saat 14.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, iş merkezinin birinci katında bulunan elektrik trafosuna giren kuşlar trafonun patlamasına neden oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine binanın bulunduğu yere polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak binayı boşaltıp elektrik sistemini kontrol etti.

"OTURDUĞUMUZ YERDE SALLANDIK"

Patlama nedeniyle iş merkezinin tüm katlarından dumanlar çıktı. İçeride bulunan çalışanlar ve çevredekiler ise büyük panik yaşadı. Dumanlar içinde kalan iş merkezi çalışanları, bir anda büyük bir patlama sesi duyduklarını ve korku yaşadıklarını belirterek, oturdukları yerde sallandıklarını söyledi.

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BİRÇOK YERDE KESİNTİ YAŞANDI

Patlama nedeniyle kent merkezindeki birçok ev ve iş yerinde elektik kesintisi yaşandığı öne sürüldü. Çalıştıkları sırada elektriğin bir anda gittiğini belirten esnaf, “İşlerimizi yapıyorduk, yaklaşık 15 dakikadır yok. Yetkililere söyledik, açacaklarını söylediler ama şu ana kadar yapılan bir şey yok. Arkadaşlarımızı aradık ama Uşak’ın genelinde olmadığını söylediler” dedi. (İHA)

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