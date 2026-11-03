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36 köy birden kullanıyor: Tam 150 yıllık! Ruslar yapmıştı, Bakan Çiftçi talimatı verdi

Erzurum’un Tekman ilçesinde, yaklaşık 30-35 köyün aktif olarak kullandığı ve bölge halkı tarafından "150 yıllık" olarak nitelendirilen 17,5 kilometrelik Turnagöl Mahallesi-Çat arası grup yolunda yapım çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte iki ilçe arasındaki mesafe 140 kilometreden 85 kilometreye düşecek.

36 köy birden kullanıyor: Tam 150 yıllık! Ruslar yapmıştı, Bakan Çiftçi talimatı verdi
Çiğdem Berfin Sevinç

Tekman ilçesinde onlarca köyü ve mahalleyi yakından ilgilendiren tarihi yol projesinde hummalı bir çalışma yürütülüyor. Kamyonlar ve iş makinelerinin sahada aralıksız mesai yaptığı grup yolu, tamamlandığında bölge halkına daha kısa ve güvenli bir ulaşım imkanı sunacak.

36 köy birden kullanıyor: Tam 150 yıllık! Ruslar yapmıştı, Bakan Çiftçi talimatı verdi 1

"İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ’NİN TALİMATIYLA BAŞLADI"

Yolun bölge kalkınması için hayati bir önem taşıdığını vurgulayan Turnagöl Mahallesi Muhtarı Hakan Karagöl, çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi: "Bizim yolumuz yaklaşık 100-150 yıllık, bölge için de çok önemli bir yoldur. Yolun durumu zaten belliydi. Allah razı olsun Sayın Mustafa Çiftçi Bakanımız, Erzurum Valisi iken yanına gittiğimizde bize söz vermişti. Kendisi daha sonra İçişleri Bakanı olarak atandıktan sonra bizzat bu yol için ilgili mercilere talimat verdi. İlçe Kaymakamımız Sayın Hüseyin Demirkol’un da yoğun çabaları sonucu çalışmalar başladı ve şu an iyi bir şekilde ilerliyor. Bu yol sadece Turnagöl Mahallesi'nin değil, yaklaşık 30-35 köyün çok aktif kullandığı bir güzergahtır."

36 köy birden kullanıyor: Tam 150 yıllık! Ruslar yapmıştı, Bakan Çiftçi talimatı verdi 2

"RUS DÖNEMİNDEN KALAN YOLU VATANDAŞLAR YAPMIŞTI"

Yolun tarihçesine değinen bölge sakinleri ise yolun kökenlerinin Rusların Türkiye'ye intikal ettiği dönemlere dayandığını ve o dönem vatandaşların kendi imkanlarıyla bu güzergahı oluşturduğunu belirtti. Vatandaşlar, yıllar sonra Tekman eski kaymakamlığı ve Erzurum valiliği görevlerinde de bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin girişimleriyle yolun nihayet gündeme alınarak yapımına başlandığını ifade etti.

36 köy birden kullanıyor: Tam 150 yıllık! Ruslar yapmıştı, Bakan Çiftçi talimatı verdi 3

"SİYASİ BİR PROJE DEĞİL, DEVLETİMİZİN HİZMETİDİR"

Yol yapımının herhangi bir siyasi partinin tekelinde olmadığını belirten Muhtar Karagöl, "Bazı siyasetçiler 'biz yaptık, 100 yıllık projedir' diyorlar. Herhangi birileri yapmadı; İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi tarafından projeye alınmış ve başlatılmıştır. Sayın Bakanımız üzerinde durdu, hükümetimiz de yaptırıyor. Bu yolda emeği geçen herkesten Allah razı olsun" diyerek spekülasyonlara son noktayı koydu.

MESAFE 55 KİLOMETRE BİRDEN KISALACAK

Çalışmaların şu an 2 bin 660 rakımlı tepeyi aşarak Çat sınırlarında devam ettiğini aktaran yetkililer, yolun tamamlanmasıyla birlikte Tekman ile Çat arasındaki mesafenin 140 kilometreden 85 kilometreye düşeceğini bildirdi. Proje bittiğinde yaklaşık 35 mahalle Erzurum ve Çat’a çok daha kısa, konforlu ve güvenli bir şekilde ulaşma imkanına kavuşacak.

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Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanı köy rus yol Mustafa Çiftçi
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