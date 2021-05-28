Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 1 lira 90 kuruştan, en yüksek 2 lira 10 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)Makarnalık buğday1,902,10Ekmeklik buğday1,751,80Yemlik arpa1,801,85Nohut5,006,00Beyaz haşhaş17,0017,50Mavi haşhaş16,0016,50Sarı haşhaş18,0019,00Susam 12,0013,00



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