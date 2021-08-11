YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Uşak
  4. Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsası

11.08.2021 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 2 lira 60 kuruştan, en yüksek 2 lira 65 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)Makarnalık buğday2,602,65Ekmeklik buğday2,402,50Yemlik arpa2,252,30Yemlik buğday2,302,40Nohut6,007,00Beyaz haşhaş22,0022,00Mavi haşhaş18,0018,50Sarı haşhaş22,0023,00Susam 12,0013,00

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dehşete düşüren anlar! Sel sularına daha fazla dayanamadıDehşete düşüren anlar! Sel sularına daha fazla dayanamadı
İstanbul 3 adaya mı bölünecek? Prof. Dr. Levent Kurnaz'dan flaş iddiaİstanbul 3 adaya mı bölünecek? Prof. Dr. Levent Kurnaz'dan flaş iddia
GÜNCELLEME - Uşak'ta yolcu otobüsü devrildi: 33 yaralıGÜNCELLEME - Uşak'ta yolcu otobüsü devrildi: 33 yaralı

Uşak Namaz Vakitleri 11 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:32
Sabah
06:06
Öğle
13:13
İkindi
17:01
Akşam
20:10
Yatsı
21:37

Uşak Nöbetçi Eczaneler11 Ağustos Çarşamba

Bizim Eczanesi
Merkez
Yıldız Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Uşak ECZANELER
Uşak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Aksaray'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Aksaray'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Orman yangınlarıyla mücadelede gönüllü olarak bulunmak isteyenler e-devlet üzerinden başvuru yapsın."

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Orman yangınlarıyla mücadelede gönüllü olarak bulunmak isteyenler e-devlet üzerinden başvuru yapsın."

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Balıkesir'deki yolcu otobüsü kazasında hayatını kaybeden gurbetçi anne ve iki çocuğu Kocaeli'de defnedildi

Balıkesir'deki yolcu otobüsü kazasında hayatını kaybeden gurbetçi anne ve iki çocuğu Kocaeli'de defnedildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.