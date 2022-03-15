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Uşak Ticaret Borsası

15.03.2022 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 5 lira, en yüksek 5 lira 20 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)Makarnalık buğday5,005,20Ekmeklik buğday4,704,80Yemlik buğday4,204,40Yemlik arpa4,004,20Nohut10,0011,00Beyaz haşhaş29,0030,00Mavi haşhaş21,0022,00Sarı haşhaş24,0025,00Susam 17,0018,00

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