Uşakspor Berat'ı bitirdi

Berat'la 1 senelik mukavele yapıldığı açıklanırken, deneyimli savunmacı kariyerinde Sakaryaspor, Adana Demirspor, Beşiktaş, Kahramanmaraşspor, Sarıyer, Pendikspor, Bayrampaşa, Konya Anadolu Selçukspor, Etimesgut Belediyespor ve Tokatspor'da oynadı. Berat geçen sezon Tokatspor'da 27 lig müsabakasına çıkıp 2 de gol attı.
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