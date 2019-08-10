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Uşakspor Berat'ı bitirdi

FUTBOL HABERLERİ  | 10.08.2019 13:08 | Son Güncelleme

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Utaş Uşakspor, aradığı stoperini Tokatspor'dan buldu. Kırmızı-siyahlılar 28 yaşındaki Berat Çetinkaya ile resmi sözleşme imzaladı.

Uşakspor Berat'ı bitirdi

Berat'la 1 senelik mukavele yapıldığı açıklanırken, deneyimli savunmacı kariyerinde Sakaryaspor, Adana Demirspor, Beşiktaş, Kahramanmaraşspor, Sarıyer, Pendikspor, Bayrampaşa, Konya Anadolu Selçukspor, Etimesgut Belediyespor ve Tokatspor'da oynadı. Berat geçen sezon Tokatspor'da 27 lig müsabakasına çıkıp 2 de gol attı.

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup UTAŞ Uşakspor tokatspor

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