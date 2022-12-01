YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Uşak
  4. Uşak’ta ekmeğe bir yılda 4. zam

Uşak’ta ekmeğe bir yılda 4. zam

01.12.2022 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak’ta 230 gram ekmeğin fiyatı 5 TL oldu. Bu zam, 2022 yılında Uşak’ta ekmeğe gelen dördüncü zam oldu.

Uşak’ta ekmeğe bir yılda 4. zam

Uşak’ta 4 TL’den satılan 230 gram ekmek 5 TL’den satılmaya başlandı. 100 gram simidin fiyatı da 5 TL olduğu ve bu zammında bugün yarın uygulanacağı öğrenildi.

Uşaklıların severek tükettiği ve Mende ekmeği dediği somun ekmek fiyatlarında şimdilik bir değişiklik olmadı. 20 TL’den satılan 1100 gram Mende ekmeğine de 15 güne kadar zam gelebileceği öğrenildi.
Uşak’ta 2022 yılı 1 Ocak tarihinden itibaren 4 kez zam yapıldı. Yılbaşında 230 gram 2,5 TL’den satılırken Şubat ayında 3 TL, Nisan ayında 3,5 TL, 16 Haziran 2022 yılından itibaren 4 TL’den satılmaya başlanmıştı.

Uşak Fırıncılar ve Unlu Mamuller Esnaf Odası başkanı Zafer Kurnaz, zamlara gerekçe olarak artan maliyetleri gösterdi ve fırıncı esnafı olarak zam yapmayı kendilerinin de arzu etmediğini ama sadece doğalgaz ve enerjiye gelen zamları bile karşılamakta sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uşak’ta 1 milyon liralık uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandıUşak’ta 1 milyon liralık uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
Rize'de eski okul binası, kooperatif üyesi kadınlara tekstil atölyesi olduRize'de eski okul binası, kooperatif üyesi kadınlara tekstil atölyesi oldu
Tokat'ta Afrikalı öğrenciler pancar hasadına katıldıTokat'ta Afrikalı öğrenciler pancar hasadına katıldı
Anahtar Kelimeler:
Zam ekmek

Uşak Namaz Vakitleri 1 Aralık Perşembe

İmsak
06:27
Sabah
07:54
Öğle
12:56
İkindi
15:27
Akşam
17:49
Yatsı
19:10
Uşak ECZANELER
Uşak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

TikTok'ta viral oldu! Pratikliğiyle gönülleri fethediyor

TikTok'ta viral oldu! Pratikliğiyle gönülleri fethediyor

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Her bulduğunuzu yemeyin! Önce kontrol edin: Öldürüyor

Her bulduğunuzu yemeyin! Önce kontrol edin: Öldürüyor

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabılarını keşfedin

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabılarını keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.