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Uşak'ta tekstil deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor

04.08.2021 21:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak'ta tekstil deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor

Uşak'ta bir tekstil deposunda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülmeye çalışılıyor.

Alınan bilgiye göre, Sarayaltı Mahallesi'ndeki depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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