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USB 4.0 standardı için bugün ilk somut veriler paylaşıldı

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TEKNOLOJİ  | 05.09.2019 08:27 | Son Güncelleme

USB 3.1’e göre daha hızlı veri aktaracak olan USB 4.0 bakalım bizlere daha başka neler sunacak?

USB 4.0 standardı için bugün ilk somut veriler paylaşıldı

USB standartları yenilenmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda kullanıma sunulan USB 3.1 veri aktarımı konusunda kullanıcılara büyük yenilikler sunmuştu. Hız konusunun yanında yüksek çözünürlüklü görüntü imkanı da sunan USB 3.1‘den sonlar gözler USB 4.0’a çevrilmişti.

USB Implementers Forum (USB-IF) 2019’un başlarında USB 4.0’ı duyurmuş ancak fazla bir detay paylaşmamıştı. Bugün USB 4.0’ın bizlere neler sunacağı ortaya çıktı. USB 4.0, 40 Gbps’ye kadar veri aktarımı sunabilecek.

Bu veri aktarım hızı Thunderbolt 3 ile hemen hemen aynı. USB 4.0 ayrıca 100W güç dağıtımı sunabilecek. 100W‘lık güç dağıtımı; USB 4.0 ile 2 adet 4K çözünürlüğünde ve 1 adet 5K çözünürlüğünde monitöre görüntü aktarımı yapılabilecek.

2020 yılında tanıtılacak olan telefon, tablet ve laptop modellerinde kullanılacağını düşündüğümüz USB 4.0, USB Type-C ile aynı formda olacak. Yani Type-C bağlantısına sahip laptoplara bir aparat olmadan USB 4.0 bağlanabilecek. Ancak bu bağlantı sırasında yüksek ihtimalle USB 4.0’ın tüm özelliklerinden faydalanılamayacak.

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usb 4.0 usb

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