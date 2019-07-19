Mynet Trend

Üsküdar'da korkutan kaza! Uyuyakalan sürücü, yayayı teğet geçti

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 19.07.2019 15:07 | Son Güncelleme

Üsküdar’da seyir halinde olan aracın sürücüsü direksiyon başında uyuyakalınca yolda yürüyen bir yayayı teğet geçerek hemen arkasında duran araca çarptı. Sürücüsü uyuyakalan aracın yayayı teğet geçmesiyle olası bir faciadan dönülmüş oldu. Aracın yanı başından geçmesini fark etmeyen yaya ise araçların çarpışmasıyla durumu fark etti. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Üsküdar’da seyir halinde olan bir aracın sürücüsü iddiaya göre direksiyon başında uyuyakaldı. Sürücüsünün uyuduğu araç kontrolden çıkarak, o sırada yolda yürüyen bir vatandaşı kıl payı teğet geçti. Yayaya çarpmadan geçen araç, yayanın hemen arkasında park halinde olan bir araca çarptı. O sırada yola bakarak yürüyen yaya ise yanı başından geçen aracı fark etmedi. İki aracın çarpışmasıyla durumu fark eden yaya, hiçbir şey olmamış gibi yürüyerek yoluna devam etti.

Aracın yayayı teğet geçerek arkadaki araca çarptığı kazada olası bir facianın önüne geçilmiş oldu.

Kaza anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

(İHA)

Üniversite tercihi yapmadan önce size rehber olacak önerilerÜniversite tercihi yapmadan önce size rehber olacak öneriler
İlginç protesto! Mecliste yere yorgan atıp uyuduİlginç protesto! Mecliste yere yorgan atıp uyudu
Selden kaçarken bitap düşen kaplan eve sığındıSelden kaçarken bitap düşen kaplan eve sığındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sürücü Üsküdar yaya kaza

En Çok Okunan Trend Haberler

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Yerli otomobille ilgili yeni bilgiler sızdı!

Yerli otomobille ilgili yeni bilgiler sızdı!

Sosyal medyayı sallayan pozlar

Sosyal medyayı sallayan pozlar

Putin'e gönderilen börekler Moskova'ya ulaştı

Putin'e gönderilen börekler Moskova'ya ulaştı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Dehşet avladığı balık ile geldi

Dehşet avladığı balık ile geldi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Dehşete düşüren görüntüler! Yolun ortasında doktorlara saldırı

Dehşete düşüren görüntüler! Yolun ortasında doktorlara saldırı

Çöpten çıkan mutluluk!

Çöpten çıkan mutluluk!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İlginç protesto! Mecliste yere yorgan atıp uyudu

İlginç protesto! Mecliste yere yorgan atıp uyudu

Selden kaçarken bitap düşen kaplan eve sığındı

Selden kaçarken bitap düşen kaplan eve sığındı

'3500'den geldim' dedi! Bu görüntüyü gösterdi

'3500'den geldim' dedi! Bu görüntüyü gösterdi

Arabasında uranyum ve yılanla yakalanan adam savunmasıyla şaşkına çevirdi!

Uranyum ve yılanla yakalanan adam savunmasıyla şaşkına çevirdi!

Korku filmi gibi! Gökten gözleri kanayan ve çığlık atan kuşlar yağdı

Korku filmi gibi! Gökten gözleri kanlı, çığlık atan kuşlar yağdı

Bu da oldu! Yakında avize ile evlenecek

Bu da oldu! Yakında avize ile evlenecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.