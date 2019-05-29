Mynet Trend

Üsküdar'da temel kazısında bulundu! Çalışmalar durduruldu

deniz.yilmaz deniz.yilmaz
TÜRKİYE GÜNCEL  | 29.05.2019 13:43 | Son Güncelleme

İstanbul, Üsküdar'da bir binanın temel kazısı sırasında tarihi kalıntılar bulundu. Çalışmalar durduruldu.

Üsküdar Muratreis Mahallesi Tıknefes sokakta bir inşaatın temel kazısı sırasında tarihi kalıntılar ortaya çıktı. Kalıntılar nedeniyle iş makineleri inşaat alanından çıkarılarak çalışmalar durduruldu.

TARİHİ HAMAMA AİT

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine inşaat alanında çalışma başlatılacağı öğrenildi. İnşaattaki kalıntıların tarihi hamama ait olduğu belirtildi.

1

Mimari Restorasyon Kültür Varlıklarını Koruma Derneği Başkanı Serhat Şahin, "Burası tescilli bir parsel. Tescilli parsel üzerinde tarihi bir yapı, geçmişten günümüze ulaşan tarihi bir yapının olduğu gösteren bir parsel. Parselin mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait. Vakıflar Genel Müdürlüğü bir tasarrufta bulunmuş tarihi kalıntıların üzerine bir apartman yapmaya karar vermişler. Bizde geldik incelemelerde bulundu ve tespitlerde bulunduk" dedi.

2

"Tescilli alanlarda temel kazısı yapılmadan önce İstanbul Arkeoloji Müzesi'nden yetkililerin gelip denetim yapılması gerekiyor" diyen Şahin, "Kanunen bunları yapmak zorundalar. Bundan sonraki süreçte inşaat durdurulur. Arkeoloji Müzesi'nden yetkililer gelir denetimlerini yaparlar" diye konuştu.

3

(DHA)

Büyük depremin habercisi! Kıyıya vurduBüyük depremin habercisi! Kıyıya vurdu
Kadın avukat ile hakim arasında 'etek boyu' tartışması! Kadın avukat ile hakim arasında 'etek boyu' tartışması!
Nişan günü kahreden olay! Kanlar içinde bulunduNişan günü kahreden olay! Kanlar içinde bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Üsküdar kazı Hamam tarihi kalıntı inşaat

En Çok Okunan Trend Haberler

ABD'den Türkiye kararı: Sonlandırıyor

ABD'den Türkiye kararı: Sonlandırıyor

Haberi duyan araç sahipleri alarma geçti! Akın ettiler

Haberi duyan araç sahipleri alarma geçti! Akın ettiler

Oryantal Didem bambaşka birine dönüştü!

Oryantal Didem bambaşka birine dönüştü!

İzmir uçağında büyük şok! Sanal alem onu konuşuyor

İzmir uçağında büyük şok! Sanal alem onu konuşuyor

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Antalya'da tatilciler isyan etti: Geldiğimizde şok olduk

Antalya'da tatilciler isyan etti: Geldiğimizde şok olduk

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Yunanistan'da dövüp Türkiye'ye gönderdiler

Yunanistan'da dövüp Türkiye'ye gönderdiler

'Başkasının kazandığı muhtarlığı yapmam' dedi, istifa etti

'Başkasının kazandığı muhtarlığı yapmam' dedi, istifa etti

Okuyucu Yorumları 3 yorum
o bina yapılırken hangi parti İstanbul u yönetiyordu? bugünün düzenbaz, yalancı, takiyeci, vatan millet düşmanı, her hainle gönül bağı kurup ortak olan partisi chp olmasın...
Bu akp soymuştur çoktan içini
yol seviyesine cok yakin. eski binanin hic mi temeli yokmus kardesim. cahillik dizboyu
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da sıcaktan bunalan oraya koştu

İstanbul'da sıcaktan bunalan oraya koştu

Bayram tatilinde yola çıkacaklar için detaylı trafik analizi

Bayram tatilinde yola çıkacaklar için detaylı trafik analizi

İlişki vaadiyle kabusu yaşattılar!

İlişki vaadiyle kabusu yaşattılar!

Kadın avukat ile hakim arasında 'etek boyu' tartışması!

Kadın avukat ile hakim arasında 'etek boyu' tartışması!

Nişan günü kahreden olay! Kanlar içinde bulundu

Nişan günü kahreden olay! Kanlar içinde bulundu

Sokak ortasında cinayet! Dehşet anları kameraya yansıdı

Sokak ortasında cinayet! Dehşet anları kameraya yansıdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.