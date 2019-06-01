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Üsküp'te Işık Sanatları Festivali

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SEYAHAT  | 01.06.2019 15:21 | Son Güncelleme

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te bu yıl ikincisi düzenlenen "Üsküp Işık Sanatları Festivali" (Skopje Light Art District) devam ediyor.

Üsküp'te Işık Sanatları Festivali

Üsküp Yunus Emre Enstitüsünün de destekçileri arasında yer aldığı festival kapsamında yaklaşık 20 sanatçı şehrin 18 farklı noktasında üç boyutlu haritalandırmalarla gerçekleştirdikleri sergileri farklı renklerle ışıklandırıyor.

Sanatçılar, Eski Üsküp Çarşısı'nda yer alan ve Osmanlı döneminde inşa edilen Kurşunlu Han'dan başlayarak çarşı, şehir merkezi ve parkı olmak üzere birçok alanda görsel şölen sunuyor.

Festival, Üsküp Belediyesi, Univerzalna Sala Kültür ve Sanat Salonu ile Avrupa Birliği'nin araştırma ve yenilikçilik programı Ufuk 2020 (Horizon 2020) programı kapsamındaki Yaratıcı Şehirlerde Kültürel Mirasın Yenilenmesi ve Optimizasyonu (ROCK) projesi tarafından gerçekleştirildi.

29 Mayıs'ta başlayan festival bu gece sona erecek.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Üsküp Işık Sanatları Festivali

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