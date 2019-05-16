Dünyanın birçok şehrinde olduğu gibi Üsküp'te de sahur ve iftar sofraları özenle hazırlanırken, Üsküp'e has lezzetlerden paça, iftar sofralarının "olmazsa olmazı" olarak nitelendiriliyor.

Hamur işlerinin yanı sıra etli yemeklerin tercih edildiği sahur ve iftar sofralarını, paça gibi geleneksel tatlar da süslüyor.

Un, yumurta, yoğurt, sarımsak, sirke, sıvı yağ ve kırmızı toz biberle yapılan bu özel lezzet, Ramazan dışında neredeyse hiç tüketilmiyor.

Üsküp'teki iftar sofralarında genellikle çorbadan sonra ana yemekten önce yenen paça, hafif bir tat olduğundan "iftar sofrasının vazgeçilmezi" olarak da nitelendiriliyor.

Paça yapma geleneğini sürdüren Üsküplülerden 71 yaşındaki Melek Şaban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Üsküplü Müslümanların ramazan geleneklerini, iftar ve sahur sofralarını süsleyen lezzetleri anlattı.

Şaban, geçmişteki iftar geleneklerini bugüne de taşımayı başardıklarını belirterek, gençliğinde büyüklerinden öğrendiği yemekleri bugün de yapmaya ve gelecek nesillere aktarmaya devam ettiğini söyledi.