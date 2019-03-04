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Üst araması sırasında bulundu! Casus filmlerinden fırlamış gibi!

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GÜNDEM  | 04.03.2019 03:59 | Son Güncelleme

Malatya'da anahtarlık şeklinde tabanca ele geçirildi. İncelemede, söz konusu cihazın anahtarlık şeklinde, 6,35 çapında iki mermi alan tabaca olduğunu tespit etti.

Üst araması sırasında bulundu! Casus filmlerinden fırlamış gibi!

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri görevlileri, Battalgazi ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi'nde, şüphe üzerine durdurduğu M.K'nin (42) üst araması sırasında üzerindeki anahtarlık ekiplerin dikkatini çekti.

İncelemede, söz konusu cihazın anahtarlık şeklinde, 6,35 çapında iki mermi alan tabaca olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Malatya tabanca anahtarlık tabanca

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