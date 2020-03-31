Üst solunum yolu enfeksiyonlarına birebir: Kore şurubu

Bir Kore içeceği olan zencefilli ballı şurup ile kış hastalıklarına karşı meydan okuyabilirsiniz. Şurubu hazırlamak oldukça kolay. Sadece 3 şifalı malzeme ile yapılabilen Kore şurubu, grip ve nezle başta olmak üzere üst solunum yolu rahatsızlıklarına meydan okuyor. Peki doğal şurup nasıl yapılır?

MALZEMELER

2 yumru zencefil

2 adet limon

Bir çay bardağı bal

YAPILIŞI

Zencefilin kabuklarını soyun ve dilimleyin.

Limonları yıkayın ve dilimleyin.

İki malzemeyi de cam kavanoza koyun.

Üzerine balı ekleyin ve tüm malzemeleri tahta kaşık yardımıyla harmanlayın.

Kavanozun kapağını kapatın ve buzdolabında 3 gün bekletin.

3 gün sonra şurubu kullanabilirsiniz. Bunun için karışımdan bir tatlı kaşığı alın ve bir fincan ılık su ile karıştırın.

Her gün bir tatlı kaşığı olacak şekilde tüketebilirsiniz.



