Usta ellerde ihtişamlı ilk hallerine geri dönüyorlar

Bursa’da baba mesleği olan otomobil tamirciliği yapan 49 yaşındaki Ali Ersöz, yıllardır hurdaya dönmüş ve çoğu 1960 ile 1970’li yıllardan kalma klasik otomobilleri restore ediyor.

Her bir klasik otomobil için en az 3 ay emek veren Ersöz, otomobillerin ilk günkü hallerine dönme sürecini anlattı.

İşlemleri bittikten sonra en az 100 bin liraya alıcı bulan otomobiller için Türkiye’nin her yerinden talep aldığını söyleyen Ali Usta, her otomobilin de ayrı bir hikayesi olduğuna değindi.

40 yıldır aynı işle uğraştığını belirten Ali Ersöz, "Yaklaşık 60-70 tane otomobil restore ettik şimdiye kadar. Türkiye’nin çeşitli illerinden geliyor bize insanlar. Tamamen ekonomik ömrü bitenler de var, daha iyi durumda olanlar da var. Bu arabaları tamamen döküyoruz yeniden restorasyon yaparak sıfır düzeyine getiriyoruz. Her arabanın farklı bir hikayesi var. Kimi babasından kalan arabayı yeniden restore etmek istiyor, kimi kiralamak için yaptırıyor. Ama hepsi 1960-1970’li yıllardan kalma arabalar. Bizim elimizden çıkan arabalar 100 bin ile 300 bin lira arasında alıcı buluyor" dedi.