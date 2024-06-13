Usta oyuncu Murat Soydan son yolculuğuna uğurlandı! 43 yıllık eşi gözyaşlarını tutamadı

Rol aldığı çok sayıda filmle Türk sinemasının unutulmaz isimleri arasına giren ünlü oyuncu Murat Soydan, 83 yaşında hayata gözlerini kapadı.

Bir süredir hasta olan ve tedavi gören sanatçının ölüm haberini kızı Mevheş Soydan sosyal medya hesabından “Canım babamı kaybettik Başımız sağ olsun” notuyla duyurmuştu.

SON VEDA!

Usta oyuncu bugün Ataköy 5. Kısım Ömer Durak Cami'nde son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye, Nuri Alço, Cihat Tamer ve Birol Güven katıldı. Usta oyuncunun 43 yıllık eşi Uğurgül Soydan törende gözyaşlarını tutamadı.

'BAŞIMIZ SAĞ OLSUN'

Nuri Alço yakın arkadaşı Murat Soydan'ı 'Yeşilçam'da bir yeri olan çok güzel bir insandı. Türk sinemasının en yakışıklı insanlarından biriydi. Başımız sağ olsun' diyerek anlattı.

200'den fazla filmde ve TV dizisinde rol alan Murat Soydan, 'Zulüm" adlı filmindeki rolüyle 1972'de Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülünü' kazanmıştı.







