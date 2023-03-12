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Usta oyuncu Yılmaz Gruda hastaneye kaldırıldı, menajeri çağrı yaptı! "Lütfen yoğun bakıma alın..."

12.03.2023 22:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk sinema ve tiyatro tarihinin önemli isimlerinden olan Yılmaz Gruda bir süredir tedavi görüyor. 92 yaşındaki usta oyuncu, sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Gruda televizyonda en son, Menajerimi Ara dizisinde kendini oynamıştı. Bugün, usta oyuncunun menajeri bugün bakanlığa seslendi, Gruda'nın yoğun bakıma alınmasını istedi.

Usta oyuncu Yılmaz Gruda hastaneye kaldırıldı, menajeri çağrı yaptı! "Lütfen yoğun bakıma alın..."

Yılmaz Gruda, en son dijital dizi platformu Netflix'te yayınlanan Şahmaran dizisiyle izleyici karşısına çıkmıştı. 92 yaşındaki sanatçı bir süredir, ileri yaşının da verdiği nedenlerden dolayı sağlık sorunlarıyla boğuşuyordu. Oyuncunun menajeri Tümay Özokur, Instagram hesabı üzerinden bakanlığa seslendi, yardım istedi.

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Özokur çağrısında;

"Ustamız, hocamız Yılmaz Gruda Şişli Etfal Seyrantepe Kampusu kırmızı alanda yatmakta… Hekimler yoğun bakım ya da servise karar vermek üzere… 4 gün önce serviste 5 gün yatırıldı ve düzeldi diye çıkarıldı. Lütfen yoğun bakımda tedavisi yapılsın” ifadelerini kullandı.

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YILLAR SONRA GELEN FATMA GİRİK İTİRAFI

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Yılmaz Gruda, yıllar sonra bir itirafta bulundu. Gruda, 'Karakolda Ayna Var' filminin setinde Fatma Girik’in bir sahnede kendisini boğulmaktan kurtardığını anlattı. Gruda, anısını:

"Emirgan'da bir köşk vardı. Arka taraftaki saati görüyordum, binaya aitti. Çok pahalı, bir dakika dahi geçirirsen yandın, herkes yevmiyesinden ödemek zorunda. Sette 20-30 kişi vardı. Eğer 'Ölüyorum ben, kaldırın şunu.' desen bir saat gitti. Saate bakıyorum daha beş dakika var. Bütün o gerginlik sırasında nefes yok, gittim gidiyorum. 'Yılmaz dayan.' diyorum. 'Stop!' desem, 'Beni çözün.' desem bitecek... 100 liraya 45 liraya kırdırıyorsun. Çünkü öyle paraya ihtiyaç var. Kostümler senin kostümlerin vs. Bütün herkes biliyorum alamayacak o gün parasını. Bunu kahramanlık olsun diye anlatmıyorum. Bir hadiseyi anlatıyorum.
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Fatma da seyrediyor aşağıda. 'Sizin ben...' diye ayağa kalktı Fatma... O Fatma koca masayı aldı benim altıma koydu. Oradan bir sandalye aldı onun üstüne koydu ve Fatma uçtu, sandalyeye oturdu. Ne yaptı geldi beni kaldırdı. Prodüktör 'Fatmacığım biliyorsun...' derken Fatma, 'Kes benim paramdan, kes!' dedi." ifadeleriyle anlattı.

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