Konya'da tepki gören Selin Ciğerci'ye bir destek de Zeynep Bastık'tan geldi! "Her şey yeterince zorken..."

Ciğerci, güzellik merkezinin bir şubesini Konya Meram'da açacağını sosyal medyadan duyurunca çok sayıda kişinin tehditleriyle karşılaştı. Nefret söyleminde bulunan kalabalık bir grup Twitter’da ‘Selin Ciğerci’yi Konya’da istemiyoruz’ diyerek tepki gösterdi.

Açılışın yapılacağı gün de kalabalık bir grup sokakta toplandı ve tekbir getirerek “Konya’dan defol” şeklinde sloganlar attı. Uzun süre tepkilerini sloganlarla devam ettiren grup, daha sonra güzellik merkezine doğru yürümeye kalkınca polis müdahale etti. Açılış sonrası salon, güvenlik gerekçesiyle kapatıldı.

Selin Ciğerci'ye destek mesajları yağdı. Edis, Tuğba Ekinci, Aleyna Tilki gibi isimlerden sonra Zeynep Bastık da bir paylaşım yaptı.

Bastık paylaşımında "Ülkemizde yaşanan en büyük felaketten ve kaybettiğimiz onlarca vatandaşımızdan sonra her gün başka bir kötülükle baş etmeye çabalarken, umudumuzu ve akıl sağlığımızı yerinde tutmaya çalışıyoruz biz. Zaten her şey yeterince zorken bu sabah Selin Ciğerci'nin ve çalışma arkadaşlarının Konya'da başına gelen olaya inanmak istemiyorum" dedi.

Şarkıcı konuşmasının devamında "Kimseye zararı olmayan birine duyulan bu şok edici öfke... Hiç mi değişmeyeceğiz" diyerek istem etti.



