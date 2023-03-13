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Konya'da tepki gören Selin Ciğerci'ye bir destek de Zeynep Bastık'tan geldi! "Her şey yeterince zorken..."

13.03.2023 08:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İş insanı ve fenomen Selin Ciğerci pek çok kadına istihdam sağlayarak Konya'da bir güzellik salonu açtı. Açılış günü Konya'da bir grup tarafından protesto edilen Ciğerci'ye destek mesajı yağıyor. Edis, Tuğba Ekinci, Aleyna Tilki gibi isimlerden sonra Zeynep Bastık da bir paylaşım yaptı.

Konya'da tepki gören Selin Ciğerci'ye bir destek de Zeynep Bastık'tan geldi! "Her şey yeterince zorken..."

Ciğerci, güzellik merkezinin bir şubesini Konya Meram'da açacağını sosyal medyadan duyurunca çok sayıda kişinin tehditleriyle karşılaştı. Nefret söyleminde bulunan kalabalık bir grup Twitter’da ‘Selin Ciğerci’yi Konya’da istemiyoruz’ diyerek tepki gösterdi.

Açılışın yapılacağı gün de kalabalık bir grup sokakta toplandı ve tekbir getirerek “Konya’dan defol” şeklinde sloganlar attı. Uzun süre tepkilerini sloganlarla devam ettiren grup, daha sonra güzellik merkezine doğru yürümeye kalkınca polis müdahale etti. Açılış sonrası salon, güvenlik gerekçesiyle kapatıldı.

Ekran Alıntısı

Selin Ciğerci'ye destek mesajları yağdı. Edis, Tuğba Ekinci, Aleyna Tilki gibi isimlerden sonra Zeynep Bastık da bir paylaşım yaptı.

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Bastık paylaşımında "Ülkemizde yaşanan en büyük felaketten ve kaybettiğimiz onlarca vatandaşımızdan sonra her gün başka bir kötülükle baş etmeye çabalarken, umudumuzu ve akıl sağlığımızı yerinde tutmaya çalışıyoruz biz. Zaten her şey yeterince zorken bu sabah Selin Ciğerci'nin ve çalışma arkadaşlarının Konya'da başına gelen olaya inanmak istemiyorum" dedi.

Şarkıcı konuşmasının devamında "Kimseye zararı olmayan birine duyulan bu şok edici öfke... Hiç mi değişmeyeceğiz" diyerek istem etti.

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Selin Ciğerci Zeynep Bastık sosyal medya

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