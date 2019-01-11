Usta oyuncunun gençlik hali herkesi şaşırttı!

Çocuklar Duymasın dizisinin Müsteşar Kemal'i Ferdi Akarnur'un gençlik yıllarına ait bir kare, sosyal medyanın gündemine oturdu.

MÜSTEŞAR KEMAL KARAKTERİNİ CANLANDIRIYOR

Kanal D ekranlarında yayınlanan Çocuklar Duymasın dizisinden Müsteşar Kemal karakterini canlandıran usta oyuncu Ferdi Akarnur'un, Kemal Sunal, Ayşen Gruda ve Şener Şen'in baş rolünde olduğu Çöpçüler Kralı filminde rol aldığı ortaya çıktı. Oyuncunun filmde, kuyruk sırası düzenleyen adam rolünde yer aldığı görüldü. Oyuncunun genç halini gören sosyal medya kullanıcıları ise yorumlarıyla şaşkınlıklarını belli etti. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Çöpçüler Kralı'nı her izlediğimde bu sahnede kahkaha atıyordum. Tanıdık geliyordu oyuncular demek ki bu yüzdenmiş." yorumunu yaptı.



