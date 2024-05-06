Usta sanatçı Emel Sayın'dan üzen haber! Sahneye çıkmadan önce açıkladı

Türk sanat dünyasında mavi boncuk lakabıyla tanınan Emel Sayın yıllara meydan okuyan güzelliği ve dillere pelesenk olan şarkıları ile dikkat çekmeye devam ediyor.

Ünlü sanatçı, bu kez sevenlerini üzen bir açıklama yaptı. Geçtiğimiz günlerde Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahneye çıkan Sayın, sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"ÇARESİ OLAN BİR AMELİYATTI"

Sağlık durumunu değerlendiren Emel Sayın, geçtiğimiz yıl bir ameliyat olduğunu dile getirip şunları ifade etti:

"Eklemlerimde bir sorun oldu. Bir ameliyat geçirdim ve o benim 6-7 ay çalışmama engel oldu. Şimdi iyiyim ama dikkatliyim ve başarılı bir ameliyat geçirdim. Çaresi olan bir ameliyattı. Tekrardan iyi oldum."







