Usta sanatçı Tuncel Kurtiz'in mezarının son hali görenleri şaşırttı: "Ramiz dayıya bu yapılır mı?"

Ezel dizisinde 'Ramiz Dayı' karakterini canlandıran Tuncel Kurtiz, son olarak Muhteşem Yüzyıl dizisinde Ebussuud karakterini canlandırmıştı.

Türk sinema tarihinin sembol oyuncularından sanatçı Tuncel Kurtiz geçtiğimiz yıllarda yaşamını yitirmişti.

77 yaşında hayatını kaybeden Kurtiz mezarına isminin yazılmamasını ve mezar taşının olmamasını vasiyet etmişti.

Magazin Burada yer alan habere göre, usta oyuncunun mezarının son hali ortaya çıktı.

"BİR HUZUR VERMEDİLER ADAMA"

Usta oyuncunun mezarının son hali görenleri şaşırttı. Sosyal medyada söz konusu görüntü ile ilgili yorum yağdı.

Sosyal medya kullanıcıları, "Bir huzur vermediler adama", "Ramiz Dayı'ya bu yapılır mı?", "Bu ülkede ölüye bile saygı yok", "Ailesi neden ilgilenmiyor" gibi yorumlar yapıldı.







