Usta şeften 3 harika meze tarifi! Yoğurtla yapılan bu mezeleri sofranızdan eksik etmeyeceksiniz...

Yoğurtlu mezeleri uzun zaman ayırmadan evinizde kolaylıkla yapabilirsiniz. İşte pratik ve farklı 3 yoğurtlu meze tarifi...
ATOM MEZESİ
Malzemeler:
- 1 diş sarımsak
- 1 çay kaşığı tuz
- 2,5 su bardağı süzme yoğurt
- 5-6 kurutulmuş Arnavut biberi
- 3 yemek kaşığı tereyağı
Hazırlanışı:
- 1 diş ezilmiş sarımsak, 1 çay kaşığı tuz ve 2,5 su bardağı süzme yoğurdu güzelce karıştırın ve pürüzsüz hale getirin.
- Yoğurtlu karışımı hazırlarken 5-6 adet kurutulmuş Arnavut biberini 1 dakika kaynar suda bekletip biberlerin yumuşamasını sağlayın.
- Ardından 3 yemek kaşığı tereyağını eritmek için ocağa alın. Erimeye başladığında doğradığınız Arnavut biberlerini tereyağının içine koyun. Bu aşamada biberlerinizi tereyağ tam erimeden önce koymaya ve kavurma işlemini kaşık yardımıyla havalandırarak yapmaya çalışın.
- 2 dakika kızgın yağda kavurduğunuz biberleri ocaktan alın. Hazırladığınız yoğurt karışımını servis tabağına alın ve bir kaşık yardımıyla şekil verin.
- Hazırladığınız yağ ve biber karışımını da üstüne dökün. Ardından hemen servis edebilirsiniz.
HAYDARİ
Malzemeler:
- 200 gram süzme yoğurt
- 50 gram beyaz peynir
- 2 diş sarımsak
- 4 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 tatlı kaşığı nane
- 1/3 çay bardağı ceviz içi
- Yarım çay kaşığı tuz
Hazırlanışı:
- Haydari yapımına süzme yoğurdu karıştırma kabına alarak başlayın. Daha sonra ince ince ufaladığınız beyaz peyniri de yoğurda ekleyip karıştırın.
- Sonra doğradığınız 2 diş sarımsağı yarım çay kaşığı tuz ile havanda döverek aromasının ortaya çıkmasını sağlayın. Yaklaşık 1 dakika kadar havanda dövdüğünüz sarımsakları da karıştırma kabındaki yoğurda ekleyin.
- Sarımsakları da ekledikten sonra 4 yemek kaşı zeytinyağını bir cezve yardımıyla ısıtmaya başlayın. Isınan zeytinyağına önce 1/3 çay bardağı ince çekilmiş ceviz içini sonra da 1 tatlı kaşığı naneyi ekleyin. Yağı 1-2 dakika kaynattıktan sonra ocaktan alın.
- Son olarak hazırladığınız yoğurt karışımını servis tabağına alarak bir kaşık yardımıyla şekil verin. Ardından nane, ceviz ve zeytinyağı üçlüsünü de yoğurdun üzerine dökerek mezenizi servise hazır hale getirin.
YOĞURTLU KEREVİZ SALATASI
Malzemeler:
- 1 adet tavuk göğsü
- 1 adet orta boy kereviz
- Yarım su bardağı ceviz içi
- 1,5 su bardağı yoğurt
- 1 yemek kaşığı mayonez
- 1 diş sarımsak
- 1 tutam maydanoz
- 1 çay kaşığı tuz
Hazırlanışı:
- İlk olarak 1 adet haşlanmış tavuk göğsünü elinizle güzelce didikleyin.
- Ardından 1 adet orta boy kerevizin kabuğunu soyun ve rendeleyin. Rendelediğiniz kerevizin üzerine 1.5 su bardağı yoğurt, 1 yemek kaşığı mayonez ve 1 çay kaşığı tuz ve rendelenmiş sarımsağı da ekleyerek güzelce karıştırın.
- Daha sonra önceden hazırladığınız tavuk etini kerevizli karışıma ilave edin.
- Son olarak ince ince doğranmış 1 tutam maydanoz ve yarım su bardağı ceviz içini de ekleyip, mezenizi servis edebilirsiniz.
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