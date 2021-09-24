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  4. Usta şeften damak çatlatan tüyolar! Limonun lezzet kattığı 3 muhteşem tatlı tarifi

Usta şeften damak çatlatan tüyolar! Limonun lezzet kattığı 3 muhteşem tatlı tarifi

24.09.2021 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahvaltı denilince akla gelen ilk şeylerden biri de yumurta! Birçok tarifte karşımıza çıkan yumurta, hem protein açısından zengin hem de çok doyurucu. Yumurtasız bir kahvaltı ise düşünülemez! Bu yüzden güne iyi bir kahvaltı ile başlayabilmeniz için 3 değişik yumurtalı kahvaltılık tarifi paylaşıyoruz...

Usta şeften damak çatlatan tüyolar! Limonun lezzet kattığı 3 muhteşem tatlı tarifi

Yumurta söz konusu olunca aklımıza ilk gelen şey omlet veya sahanda yumurta gibi tarifler oluyor. Ancak yumurtayla yapılan tarifler bununla sınırlı değil! Yumurtayı değişik şekillerde kullanarak tüm gönülleri fethedebilirsiniz. Şimdi klasik tariflerden biraz uzaklaşarak yumurta ile yapabileceğiniz ilginç tariflere göz atalım...

YUMURTA DOLMASI

MALZEMELER:

2 yumurta
2 dal maydanoz
3 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz
Karabiber
Kırmızı pul biber
Kimyon

YAPILIŞI:

Küçük bir tencereye yumurtaları koyun ve üzerini geçecek kadar su ekleyin.
Yumurtaları katı kıvama gelene kadar haşlayın.
Yumurtaları soğutun ve kabuklarını soyun.
Boylamasına olacak şekilde ikiye kesin.
Yumurtaların sarılarını dikkatlice ayırın.
Yumurta sarılarını tabağa alın.
Tüm malzemeleri ince ince doğrayarak yumurtalara ekleyin.
Baharatları da atarak iyice ezin.
Karışımı yumurta beyazlarının içine doldurun.
Servis tabağına aldığınız yumurtaların üzerine biraz zeytinyağı ve pul biber gezdirerek servis edin.

ÇILBIR

MALZEMELER:

3 yumurta
1 litre su
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı sirke
1 kase yoğurt
1 diş sarımsak (İsteğe bağlı)
SOSU İÇİN

3 yemek kaşığı zeytinyağı
Yarım tatlı kaşığı kırmızı pul biber
Kuru nane

YAPILIŞI:

Yoğurda az bir miktar tuz koyun.
İsteğe bağlı olarak rendelenmiş sarımsağı da ekleyerek çırpın.
Yoğurdu servis tabağına yayın.
Tencereye 1 litre su koyun ve ocağa alın.
Suyun içerisine 1 tatlı kaşığı tuz ve sirkeyi koyarak kaynatın.
Su kaynadıktan sonra 1 yumurtayı suyun içerisine kırın.
3 dakika sonra yumurtayı delikli bir kepçe yardımıyla alın ve yoğurdun üzerine koyun.
Diğer yumurtaları da aynı şekilde pişirin.
Bir tavaya 3 yemek kaşığı zeytinyağı, kırmızı biber ve naneyi koyup kızdırın.
Hazırladığınız sosu yumurtaların üzerine dökerek sıcak bir şekilde servis edin.

YUMURTALI BAYAT SİMİT KEBABI

MALZEMELER:

1 simit
1 yemek kaşığı erimiş tereyağı
1 yumurta
1 tatlı kaşığı tereyağı
Rendelenmiş kaşar peyniri
Sucuk
Tuz
Fesleğen

HAZIRLANIŞI:

Simidi halka şeklinde doğrayın.
Yumurtayı bir tabağa kırın. Üzerine erimiş tereyağı, tuz ve fesleğeni koyup karıştırın.
Simitleri yumurtalı karışıma buladıktan sonra fırın kabına koyun.
Sucukları ve kaşar peynirini ekleyin.
Son olarak üzerine tereyağı parçaları yerleştirin.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 10 dakika pişirin.
Sıcak olarak servis yapın.

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