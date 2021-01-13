Usta şeften havuçlu kek tarifi! Pişme aşamasını anlamak için püf noktasına dikkat

Ev yapımı havuçlu kek tarifinde kullanılan tam ölçülü malzemeleri ve püf noktalarını uyguladığınız takdirde kekiniz pastaneden alınanları aratmayacak. Hazırsanız kokusuyla baş döndüren kek tarifine başlıyoruz.

HAVUÇLU KEK MALZEMELERİ

4 adet yumurta

200 gram toz şeker

200 gram havuç

280 gram un

1 paket kabartma tozu

200 ml tarçın

1 paket vanilya

150 ml sıvı yağ

Ceviz

HAVUÇLU KEK YAPILIŞI

Havuçlu kek yaparken kabartma tozunu, unun içerisine ilave ederseniz, kabarma miktarını daha iyi ayarlayabilirsiniz. Vanilyayı da şekerle beraber kullanabilirsiniz.

Yumurtaları bir kabın içerisine dökün. Üzerine şeker ve vanilya içeren karışımı katın. Yumurta ve şekeri, üzerinde yuvarlak haleler olana kadar, mikser yardımıyla çırpın. Çırparken aynı yönde hareket etmeye dikkat edin.

Çırptıktan sonra havucu kaba ilave edin. Ardından sıvı yağı da ekleyerek tekrar karıştırmaya başlayın.

Karıştırdıktan sonra un ve kabartma tozu karışımını kaba dökün ve tekrar karıştırın.

En son olarak cevizi ilave edin ve mikserle karıştırmaya devam edin.

Karıştırma işlemi bittikten sonra, çırpılan karışımı silikon fırın kabına dökün. İçinde hava kabarcıklarının kalmaması için kabı masaya vurun.

Kekimiz, 175 derece ısıtılmış fırında 30-35 dakika pişirilmeye hazır.

HAVUÇLU KEK NASIL PİŞİRİLİR?

HAVUÇLU TARÇINLI KEK PÜF NOKTALARI

İlk olarak kullanacağınız malzemelerin oda sıcaklığında olmasına dikkat edin.

İkinci önemli nokta ise şekerin yumurta içerisinde tamamen erimesi. Bu aşamada mikser kullanmaya özen gösterin.

Kullanacağınız kuru malzemeleri eleyerek karışıma dahil ederseniz kekin daha çok kabarmasını sağlayabilirsiniz.

Kek pişince direkt fırından çıkarmak yerine fırının içinde yavaş yavaş ılımasını bekleyin.

