Ustalara taş çıkartan baklava tarifi! Baklava nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Baklava, 2013'te Avrupa Birliği Komisyonunca Türk tatlısı olarak tescillenmiştir. Orta Doğu ve Balkan mutfağında da yapılan fakat tarifi yörelere göre değişiklik gösteren, bu harika tatlının yapımına dikkat edildiği takdirde tadına doyum olmayacak bir lezzet ortaya çıkacaktır. Bu kapsamda Baklava nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? sorularının yanıtı internette araştırılmaya başlandı. Biz de sizler için ustalara taş çıkartan baklava tarifi ve malzemelerine haberimizde yer verdik.

BAKLAVA TARİFİ

Türk mutfağının vazgeçilmez tatlılarından biri olan baklava fıstıklı ve cevizli yapılmaktadır. Fakat içerisine konulan ürünler isteğe ve tercihe göre değişiklik gösterebiliyor. Sonradan birçok çeşidi çıkan baklava, henüz klasik cevizli baklavanın yerini alabilmiş değil. İşte baklava tarifi...

BAKLAVA NASIL YAPILIR?

Baklava yaparken hamuru ve şerbeti ile ayrı ayrı ilgilenmek gereklidir. Baklava hamuru yapımı ve malzemeleri ile şerbet yapımı ve malzemelerine bu sebeple ayrı ayrı değindik.

BAKLAVA MALZEMELERİ NELERDİR?

Baklava hamuru malzemeleri:

5 su bardağı un

3 adet yumurta

1 su bardağı süt

1 su bardağı ayçiçek yağı

1 paket kabartma tozu

Yarım çay kaşığı tuz

Baklavanın içi için gerekli olan malzemeler:

1,5 su bardağı mısır nişastası

250 gram eritilmiş tereyağı

3 su bardağı ince çekilmiş ceviz içi

Baklava hamurunun yapılışı:

Karıştırmak için hazırlanmış olan derin bir kap içerisine unu boşaltın ve diğer malzemelerin iyi karışabilmesi için havuz şeklinde bir çukur oluşturun. Oluşturduğunuz havuza yumurta, süt, ayçiçek yağı, kabartma tozu ve tuzu ekleyin.

Malzemelerin tamamını una yedirerek karıştırma başlayan ve kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğurun. Hazırladığınız hamurun üzerini kapatarak 1 saat kadar oda sıcaklığında dinlenmesini ve kabarmasını bekleyin. Hazır hale gelen hamuru göz kararıyla 20 eşit parçaya bölün ve oklava ile tabak büyüklüğüne gelecek kadar açın.

Aralarına mısır nişastası eklediğiniz bezeleri birer birer oklava yardımı ile büyütün ve incecik hale gelene kadar açın. Yufka katlarının aralarını yağlamak için tereyağını küçük bir tencerede kısık ateşte eritin.

Önceden dibi yağlanmış olan tepsiye açtığınız yufkaları dizmeye başlayın ve 10 adetin aralarında tereyağı olmasına özen gösterin. İnce çekilmiş ceviz içini baklavanın orta katına eşit olarak dağıtın.

Kalan yufkaları da aynı şekilde aralarını tereyağı ile yağlayarak üst üste dizin ve baklavanın ikinci katını oluşturun. Yufkaların kenarlarını bıçak ucu yardımıyla tepsinin alt tarafına doğru ittirin.

Baklavayı dikdörtgen dilimler haline getirin ve kalan eritilmiş tereyağını bir yumurta fırçası yardımıyla baklavanın üzerine sürün.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yufkaların üzerini sık sık kontrol ederek pişirin. Ortalama 50 dakikalık bir pişme süresinin ardından yufkalar tamamen kızarmış olacak.

Baklava şerbeti için malzemeler:

3,5 su bardağı toz şeker

3,5 su bardağı su

Yarım tatlı kaşığı limon suyu

Baklava şerbetinin yapılışı:

Baklavanın şerbetini hazırlamak için; toz şekeri, suyla derin bir tencerede karıştırdıktan sonra orta ateşte yaklaşık 25 dakika kadar kaynatın. Kaynayan şerbete limon suyunu ilave ettikten sonra ocaktan alın.

Fırından çıkarttığınız sıcak baklavanın üzerine bir kepçe yardımıyla sıcak şerbeti azar azar ilave ederek içine çekmesini bekleyin. Şerbetini çeken baklavayı dilediğiniz gibi serpiştirip servis edin.

