Ustası işin sırrını açıkladı! İşte hamur mayalarken kullanabileceğiniz nokta atışı tüyolar...

Kokusu bütün evi saran yumuşacık poğaçalar, türlü türlü dolgusuyla insanı mest eden çörekler ve hazırlarına taş çıkaran ev yapımı pizzalar yapmak sandığınız kadar zor değil. Birkaç noktaya dikkat ettiğiniz taktirde mutfağın sultanı olabilirsiniz. Hatta kendinize bir pastane bile açabilirsiniz!
İyi bir mayalı hamur için başta maya olmak üzere tüm malzemelerin taze olması gerekir. Eğer maya elinizde çabucak ufalanıyorsa taze, elinize yapışıyorsa bayattır. Bayat ve açık şekilde uzun süre beklemiş ürünlerden kaçınmalısınız.
Hamurunuza koyacağınız bütün malzemelerin oda sıcaklığında olması önemli. Mümkünse kullandığınız su ya da süt ılık olmalı. Ayrıca hamuru yoğurduktan sonra mayalanmaya bırakacağınız yerde çok hava akımı olmamalı. Bu hamurunuzun mayalanmasını geciktirir.
Hamurunuzu mayalarken az da olsa şeker kullanmayı ihmal etmeyin. Maya şekerle beslenerek daha iyi kabarır. Bu yüzden beyaz un, kepekli, tam buğday, çavdar gibi diğer unlara göre daha çok kabarır. Çünkü daha fazla gluten içerir.
Bulamaç şeklindeki karışıma un ekleme işlemini yavaş yavaş yapmalısınız. Son haliyle hamur yumuşak, ele hafif yapışan ve elastik bir kıvam almalı. Bu noktada un eklemeyi kesmelisiniz. Hamurunuz ne kadar yumuşak olursa poğaçalarınız o kadar lezzetli olur.
Hamurunuzun üzerini bir streç filmle örtüp evin en sıcak köşesinde mayalandırın. Eğer bu işlemi hızlandırmak isterseniz hamurunuzu tencereye koyup en kısık ayarda 10 saniye altını yakıp kapatabilir ya da 40 derece fırında mayalandırabilirsiniz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum