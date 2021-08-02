Ustası işin sırrını açıkladı! İşte hamur mayalarken kullanabileceğiniz nokta atışı tüyolar...

Kokusu bütün evi saran yumuşacık poğaçalar, türlü türlü dolgusuyla insanı mest eden çörekler ve hazırlarına taş çıkaran ev yapımı pizzalar yapmak sandığınız kadar zor değil. Birkaç noktaya dikkat ettiğiniz taktirde mutfağın sultanı olabilirsiniz. Hatta kendinize bir pastane bile açabilirsiniz!

MALZEMELERİN TAZELİĞİ ÇOK ÖNEMLİ

İyi bir mayalı hamur için başta maya olmak üzere tüm malzemelerin taze olması gerekir. Eğer maya elinizde çabucak ufalanıyorsa taze, elinize yapışıyorsa bayattır. Bayat ve açık şekilde uzun süre beklemiş ürünlerden kaçınmalısınız.

ISIYA DİKKAT

Hamurunuza koyacağınız bütün malzemelerin oda sıcaklığında olması önemli. Mümkünse kullandığınız su ya da süt ılık olmalı. Ayrıca hamuru yoğurduktan sonra mayalanmaya bırakacağınız yerde çok hava akımı olmamalı. Bu hamurunuzun mayalanmasını geciktirir.

ŞEKER KULLANMAYI İHMAL ETMEYİN

Hamurunuzu mayalarken az da olsa şeker kullanmayı ihmal etmeyin. Maya şekerle beslenerek daha iyi kabarır. Bu yüzden beyaz un, kepekli, tam buğday, çavdar gibi diğer unlara göre daha çok kabarır. Çünkü daha fazla gluten içerir.

KATI VE SIVI MALZEMELERİ AYRI AYRI KARIŞTIRIN

Hamurunuzu mayalarken kullanacağınız toplam undan daha azını bir kaba alarak içerisine tuz, şeker ve kuru mayayı karıştırın.

Ortasına bir boşluk açarak süt, su, sıvı yağ, tereyağı gibi malzemeleri burada karıştırın.

Şayet kuru maya değil, yaş maya kullanacaksanız mayayı da sıvılarla birlikte eritin.

Ardından kenarlardaki unları yavaş yavaş ortadaki karışıma ekleyerek bir bulamaç elde edin.

Bir elinizle hamuru yoğururken diğer elinizle unun geri kalanını ekleyin.

HAMURUN KIVAMI EN ÖNEMLİ NOKTA

Bulamaç şeklindeki karışıma un ekleme işlemini yavaş yavaş yapmalısınız. Son haliyle hamur yumuşak, ele hafif yapışan ve elastik bir kıvam almalı. Bu noktada un eklemeyi kesmelisiniz. Hamurunuz ne kadar yumuşak olursa poğaçalarınız o kadar lezzetli olur.

MAYALANMA ISISINA ÖZEN GÖZSTERİN

Hamurunuzun üzerini bir streç filmle örtüp evin en sıcak köşesinde mayalandırın. Eğer bu işlemi hızlandırmak isterseniz hamurunuzu tencereye koyup en kısık ayarda 10 saniye altını yakıp kapatabilir ya da 40 derece fırında mayalandırabilirsiniz.



