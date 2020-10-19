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Ustasından Çakallı menemeninin püf noktası geldi! Tereyağı, pul biber...

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
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Samsun'un ünü sınırlarını aşan meşhur lezzeti Çakallı menemeni, 7’den 70'e herkese hitap ediyor. Meşhur menemen ustası Cengiz Toprak, ünlü lezzetin püf noktalarını verdi.

Ustasından Çakallı menemeninin püf noktası geldi! Tereyağı, pul biber...

Samsun'un en ünlü lezzetlerinden biri olan Çakallı menemeni rengiyle, kokusuyla ve tadıyla yoğun bir talep görüyor. Samsun-Ankara yolunda hizmet veren menemenciler, her gün yüzlerce vatandaşa bu lezzeti sunuyor. Bu güzergahta seyahat edenler, Çakallı menemenini yemeden yollarına devam etmiyor. Çakalı Menemen’in porsiyonu da 20 TL'den satılıyor. 12 yıldır bu sektörde yer alan işletmeci ve şef Cengiz Toprak, Çakallı menemeninin püf noktalarını anlattı.

'MENEMEN SOĞANSIZ OLUR'

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'Menemen soğanlı mı olur, soğansız mı?' tartışması için Toprak, en güzel menemenin soğansız olduğunu belirtti. Yıllardır menemen için soğanlı-soğansız tartışmalarının yapıldığını ifade eden Toprak, "Menemen soğansız olur. Soğanlı menemeni ise geçmişte genelde annelerimiz yapardı. Soğanlı menemen tercih meselesidir, çünkü soğanlı menemeni herkes yemeyebilir. İsteyen olursa menemenin içine soğan ve sarımsak da atıyoruz. Gün içinde biz 500 kişiye menemen yapıyorsak, bunların içinde bir kişi bile 'menemenim soğanlı olsun' demiyor. Bence en güzel menemen soğansız olur, bu işe artık noktayı koyalım. Çakallı menemeni ise herkesin tercih ettiği bir lezzet. Bu lezzetin en önemli malzemesi ise tereyağıdır. Tereyağını tavaya alıyoruz ve güzelce eritiyoruz. Ardından lezzet versin diye içine yeşi lbiber doğrayıp, koyuyoruz. Yağ hafiften yanma kıvamına gelecek ve ardından domateslerimizi tavaya alıyoruz. Bu işin en önemli püf noktası da domates çok iyi pişecek. Daha sonra içine toz biber, pul biber, tuz koyuyoruz. Domatesler iyice piştikten ve yumuşadıktan sonra tüm malzemeleri eziyoruz. Ezme aşamasından sonra menemenimizin içine yumurta sarısı koyuyoruz. Son olarak kaşar peyniri de içine atıyoruz ve ardından Çakallı menemenimiz hazır" dedi.

'HERKES BU LEZZETİ MERAK EDİYOR'

Çakallı menemenine ciddi bir talep olduğunu anlatan Toprak, "Sadece yurt içinden değil yurt dışında bile müşterilerimiz oluyor. Özellikle son zamanlarda Arap turistlerden, ciddi bir talep görüyoruz. Turlarla bölgeye gelen turistler, mutlaka buraya geliyor. Herkes bu lezzeti merak ediyor, bizler de turistlere, 'bu sizin yiyebileceğin en taze yemek' diyoruz. Tüm ürünlerimizi etrafımızda bulunan köylülerden alıyoruz. Özel pıtıl ekmeğiyle ikram ediyoruz. İşimizi çok seviyoruz. Yaz aylarında menemeni yaparken tat konusunda çok mücadele etmiyoruz, çünkü domatesler yaz ayında çok lezzetli oluyor. Ama kış aylarında biraz zorlanıyoruz, en güzel domatesi bulmaya çalışıyoruz. Antalya taraflarından domates alıyoruz, orda da en iyi domatesi üreten kişiyi bulmaya çalışıyoruz. Bize domates tedarik eden bir arkadaşımız var, sadece o işle ilgileniyor" diye konuştu.

'SOĞAN OLURSA O MENEMEN OLMAZ'

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Çorum'dan Samsun'a gelen Mehmet Balcı, Çakallı menemeni yemeden yollarına devam etmediklerini belirterek, "Samsun merkezde yemek yemedik ve buraya geldik. Çok lezzetli ve güzel, damak tadımıza da uyuyor. Samsun'a her gelişimizde mutlaka Çakallı menemeni yiyoruz. Bence menemen kesinlikle soğansız olur, soğan olursa o menemen olmaz" dedi.

'SIRF BU LEZZETİ YEMEK İÇİN GELDİK'

Kahramanmaraş’tan yola çıktıklarını ve Karadeniz turu yaptıklarını ifade eden Mustafa Topsakal, "Karadeniz turu dönüşü mutlaka Çakallı menemeni yememiz söylendi. Trabzon’da buraya kadar aç geldik, sırf bu lezzeti yemek için ama değdi, gerçekten çok lezzetliymiş. Çok beğendim ve herkese de tavsiye ediyorum. Bence menemen kesinlikle soğansız olur, soğanlı menemeni sevmiyorum" diye konuştu.

'SOĞANSIZ MENEMEN SEVİYORUM'

Ailesiyle menemen yemeye gelen Yiğit Efe Topsakal, "Ben menemeni zaten çok seviyorum ama buradaki menemen daha farklıymış, tadı çok güzel. Herkesin damak tadına göre değişir ama ben soğansız menemen seviyorum" dedi.

'BURADAKİ MENEMENİN AYRI BİR TADI VE LEZZETİ VAR'

Tokat'ta yaşadığını belirten Fatih Demirkan, "Samsun'da işimiz olduğu zaman mutlaka Çakallı menemeni de yiyoruz, yemeden Tokat'a dönmüyoruz. Buradaki menemenin ayrı bir tadı ve lezzeti var, buradaki tadı başka yerde bulamıyorsunuz. Bence menemen soğansız olur, soğanlı olana bizim oralarda mıhlama denir" diye konuştu.


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