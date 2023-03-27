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Ustasından gerçek Ramazan pidesi tarifi! Evde orijinal Ramazan pidesi nasıl yapılır?

27.03.2023 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan pidesi ramazan ayının olmazsa olmazları arasında yer alıyor. Mis gibi kokusu ve enfes tadıyla vazgeçilmez lezzetlerden olan ramazan pidesi herkes tarafından sevilerek tüketiliyor. Giderek artan ramazan pidesi fiyatlarından ve fırının önünde oluşan uzun kuyruklardan şikayetçiyseniz evde ramazan pidesi tarifini deneyebilirsiniz. Ustasından alınan bu ramazan pidesi tarifi herkesin favorisi oluyor.

Ustasından gerçek Ramazan pidesi tarifi! Evde orijinal Ramazan pidesi nasıl yapılır?
Tarif Puanı
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Puanınız alınmıştır.
Kaç kisilik 6
Hazırlık Süresi 15dk
Pişirme Süresi dk
Kalori/Porsiyon -

Ramazan pidesi ramazan dışında fazla tüketilen bir yiyecek olmasa da ramazan ayında iftar sofralarının göz bebeği oluyor. Evde oldukça pratik bir şekilde hazırlanan ramazan pidesini deneyenler bu lezzetten vazgeçemiyor.

MALZEMELER

  • 1 su bardağı süt
  • 1 su bardağı su
  • 1 paket instant maya
  • 1 yemek kaşığı toz şeker
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • Aldığı kadar un (200 ml’lik bardakla 5 su bardağına yakın)
  • Üzeri için:
  • 1 yumurta sarısı
  • 1 yemek kaşığı yoğurt
  • Çörek otu ve susam

TARİF

  • Öncelikle ön mayalama işlemi için, ılık suyu, ılık sütü, toz şekeri ve mayayı yoğurma kabına alıp, karıştırın.
  • Üzerini temiz bir bezle örtüp, yaklaşık 10 dakika dinlendirin.
  • Ardından sıvı yağı, tuzu ve azar azar unu ilave ederek, kulak memesi yumuşaklığında yoğurun.
  • Yoğurduğunuz hamurun üzerini temiz bir bezle örtüp, mayalanması için yaklaşık 1 saat dinlendirin.
  • Mayalanan hamuru bir dakika kadar tekrar yoğurup, iki eşit parçaya bölün. Yağlı kağıt serdiğiniz tepsinin tabanına galete unu serpiştirin.
  • Bezenin bir tanesini, tepsiye yerleştirip elinizle servis tabağı büyüklüğünde açın. Fotoğraflarda gördüğünüz gibi parmak uçlarınızla üzerini şekillendirin.
  • Temiz bir bezle üzerini örtüp 10 dakika bekleyin. Diğer bezeyede farklı bir tepside aynı işlemi gerçekleştirin. 10 dakika sonunda tekrar parmak uçlarınızla şekillerin üzerinden geçin.
  • Tekrar 10 dakika dinlendirip, tekrar şekillerin üzerinden geçtikten sonra yoğurt ve yumurta sarısını karıştırıp, pidelerin üzerine sürün.
  • Çörek otu ve susam serpiştirip, önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında üzerleri kızarana kadar pişirin.
  • Fırından çıkan pidelerin ilk sıcaklığı geçene kadar üzerini örtüp, çok fazla soğumadan sıcak sıcak afiyetle tüketin.

AFİYET OLSUN!

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