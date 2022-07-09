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  4. Üstsüz pozunu paylaşmıştı! Bahar Candan'ın cinsel tercihi itirafına Seyhan Soylu'dan yanıt

Üstsüz pozunu paylaşmıştı! Bahar Candan'ın cinsel tercihi itirafına Seyhan Soylu'dan yanıt

09.07.2022 08:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üstsüz pozunu paylaşarak dikkat çeken Bahar Candan cinsel tercihiyle ilgili açıklamasıyla gündeme geldi. Lezbiyen olduğunu söyleyen Bahar Candan "Artık kadınlardan hoşlanıyorum" itirafında bulundu. Candan açıklaması sonrası Seyhan Soylu'dan ilginç yorumlar geldi.

Üstsüz pozunu paylaşmıştı! Bahar Candan'ın cinsel tercihi itirafına Seyhan Soylu'dan yanıt

Üstsüz pozunu paylaşarak gündeme gelmeyi başaran Bahar Candan çektiği bir video ile cinsel tercihine dair itiraflarda bulundu. "Arkadaşlar, ben artık kafamda bazı şeyleri yendim ve artık kadınlardan hoşlanıyorum" diyerek cinsel tercihinin değiştiğini ve lezbiyen olduğunu açıklayan Bahar Candan gündeme bomba gibi düştü.

Bahar Candan konuşmasında "Erkeklerden hoşlanmadığımı kadınlardan hoşlandığımı fark ettim. Bunu anlatması çok zor" dedi.

Ekran Alıntısı

SEYHAN SOYLU İNANMADI

Bahar Candan'ın manevi annesi gibi olduğunu söyleyen Seyhan Soylu ise bu itirafı görünce "Ben Bahar’ın lezbiyen olduğuna inanmıyorum. Bahar’ın dikkat çekmek için, gündemde kalmak için aykırı sözler söylediğine inanıyorum. Bahar erkeklerden hoşlanır" dedi.

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"ALEYNA TİLKİ İLE SEVİŞMEK İSTERİM" DEMİŞ

Sisi açıklamasının devamında ise şunları söyledi: "Bakın söyleyeyim mi söylememeyim mi bilmiyorum. Bir iş kadını ona hediyeler yolluyordu. Ve o kadın iş dünyasında bir yerin üst düzey yöneticisi. Gerçekten Bahar’dan çok hoşlanıyordu. Ama asla Bahar böyle bir şeyi istemedi. Bahar’ ın hangi kadından hoşlandığını ben söylüyorum. Bahar Candan ‘Hayatımda tek bir kadınla sevişmek isterim. Aleyna Tilki’ dir’ dedi."


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Bahar Candan Seyhan Soylu
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