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  4. Maaşlı arkadaş arıyordu... Bahar Candan üstsüz! Eliyle göğüslerini kapattı

Maaşlı arkadaş arıyordu... Bahar Candan üstsüz! Eliyle göğüslerini kapattı

08.07.2022 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şu sıralar tatilde olan Bahar Candan'dan şoke eden bir paylaşım daha geldi. 'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla adını duyuran Bahar Candan sütyensiz halde havuz başında poz verdi. Ünlü fenomen eliyle göğüslerini kapamaya çalıştı.

Maaşlı arkadaş arıyordu... Bahar Candan üstsüz! Eliyle göğüslerini kapattı

Her fırsatta maaşlı arkadaş aradığını söyleyen Bahar Candan sosyal medyada ilginç paylaşımlara imza atıyor. Zaman zaman bilerek frikik verdiği de olan 'İşte Benim Stilim'in eski yarışmacısı Bahar Candan bu sefer sınırları zorladı.

Ablası Nihal Candan'ın izinde giden Bahar Candan bu sefer havuz başında üstünü çıkardı. Üstsüz şekilde çekim yapan Bahar Candan bir eliyle göğüslerini kapatmaya çalıştı.

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O anlar sosyal medyada olay oldu. Candan'ın o halini görenler "Onlyfans'a gir de rahatla" yorumları yaptı.

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ROL MÜ YAPIYOR?

İlginç açıklamalarıyla magazin gündemine gelen Bahar Candan, “Rol mü yapıyorsunuz?” sorusunu şu yanıtı vermiştiÇ

"Sesim gerçek, değiştirmiyorum. Zaten rol de yapıyorsanız bir süre sonra ona dönüşüyorsunuz. 'Sen geçmişte de böyle biri miydin?' demek, kilo verdikten sonra zayıflayan birine 'Sen ezelden beri zayıf mıydın?' demekle aynı. Her şey değişim ve dönüşüm içerisinde."

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Bahar Candan
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