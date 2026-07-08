Üstü çıplak dolaşanlara para cezası geliyor! Turistik kasabada yeni dönem

Yeni düzenlemeye göre Verennada üstsüz, göğüsleri açık şekilde ya da yalnızca mayo ile dolaşmak yasaklandı. Bu tür kıyafetlerin sadece plajlarda ve tekne gezilerinde uygun olacağı belirtildi.

Kurala uymayan turistlere 50 euro ile 200 euro arasında para cezası uygulanabilecek. Bu da yaklaşık olarak 2 bin 500 TL ile 10 bin TL arasında bir ceza anlamına geliyor.

TUR GRUPLARINA DA SINIR GETİRİLDİ

Varenna'da alınan önlemler yalnızca kıyafet düzenlemesiyle sınırlı kalmadı. Kasabanın dar ve taş döşeli sokaklarında yoğunluk oluşmasını önlemek amacıyla tur grupları en fazla 25 kişiyle sınırlandırıldı. Ayrıca rehberlerin hoparlör kullanması da yasaklandı. Böylece hem sokaklardaki kalabalığın hem de gürültünün azaltılması hedefleniyor.

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Varenna Belediye Başkanı Mauro Manzoni, kasabanın her yıl dünyanın farklı ülkelerinden yüz binlerce turisti ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ancak yerel halkın yaşam kalitesinin de korunması gerektiğini söyledi.

Manzoni, kitlesel turizmin kasabada yaşayanların huzurunu bozmasına izin veremeyeceklerini belirterek yeni kuralların bu nedenle uygulamaya alındığını ifade etti. Como Gölü'nün en çok ziyaret edilen noktalarından biri olan Varenna'da alınan karar, İtalya'da son dönemde artan "turist davranışlarına yönelik düzenlemeler" zincirinin yeni halkası olarak değerlendiriliyor.