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Üstü çıplak dolaşanlara para cezası geliyor! Turistik kasabada yeni dönem

İtalya'nın dünyaca ünlü Como Gölü kıyısındaki Varenna kasabası, artan turist yoğunluğu nedeniyle yeni kurallar uygulamaya başladı. Yaklaşık 650 kişinin yaşadığı küçük balıkçı kasabasında, özellikle yaz aylarında artan kalabalığın günlük yaşamı zorlaştırması üzerine belediye harekete geçti.

Gökçen Kökden

Yeni düzenlemeye göre Verennada üstsüz, göğüsleri açık şekilde ya da yalnızca mayo ile dolaşmak yasaklandı. Bu tür kıyafetlerin sadece plajlarda ve tekne gezilerinde uygun olacağı belirtildi.

Üstü çıplak dolaşanlara para cezası geliyor! Turistik kasabada yeni dönem 1

Kurala uymayan turistlere 50 euro ile 200 euro arasında para cezası uygulanabilecek. Bu da yaklaşık olarak 2 bin 500 TL ile 10 bin TL arasında bir ceza anlamına geliyor.

TUR GRUPLARINA DA SINIR GETİRİLDİ

Varenna'da alınan önlemler yalnızca kıyafet düzenlemesiyle sınırlı kalmadı. Kasabanın dar ve taş döşeli sokaklarında yoğunluk oluşmasını önlemek amacıyla tur grupları en fazla 25 kişiyle sınırlandırıldı. Ayrıca rehberlerin hoparlör kullanması da yasaklandı. Böylece hem sokaklardaki kalabalığın hem de gürültünün azaltılması hedefleniyor.

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Üstü çıplak dolaşanlara para cezası geliyor! Turistik kasabada yeni dönem 2

Varenna Belediye Başkanı Mauro Manzoni, kasabanın her yıl dünyanın farklı ülkelerinden yüz binlerce turisti ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ancak yerel halkın yaşam kalitesinin de korunması gerektiğini söyledi.

Üstü çıplak dolaşanlara para cezası geliyor! Turistik kasabada yeni dönem 3

Manzoni, kitlesel turizmin kasabada yaşayanların huzurunu bozmasına izin veremeyeceklerini belirterek yeni kuralların bu nedenle uygulamaya alındığını ifade etti. Como Gölü'nün en çok ziyaret edilen noktalarından biri olan Varenna'da alınan karar, İtalya'da son dönemde artan "turist davranışlarına yönelik düzenlemeler" zincirinin yeni halkası olarak değerlendiriliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ceza İtalya turist
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