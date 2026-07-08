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Japon bakan Türk kahvesi keyfi yaptı! Tadına hayran kaldı

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Nilgün Arabacı

NATO Zirvesi kapsamında Ankara'yı ziyaret eden Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi, Türk kahvesi içtiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Motegi, "Türkiye denince akla tabii ki kahve gelir" ifadelerini kullandı.

Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında Türkiye'de bulunan Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi, resmi temaslarının yanı sıra Türk kültürünün önemli simgelerinden biri olan Türk kahvesini de deneyimledi. Bakanın kahve keyfi sosyal medyada ilgi gördü.

NATO Zirvesi'nin ikinci gününde Ankara'da temaslarını sürdüren Toshimitsu Motegi, Türk misafirperverliğinin simgelerinden biri olan Türk kahvesini tattı. Kahve içtiği anları sosyal medya hesabından paylaşan Motegi, "Türkiye denince akla tabii ki kahve gelir." ifadelerine yer verdi.

Japon bakan Türk kahvesi keyfi yaptı! Tadına hayran kaldı 1

TÜRK KAHVESİ ÖNE ÇIKAN İKRAMLAR ARASINDA YER ALIYOR

Zirve kapsamında Ankara'da bulunan devlet ve hükümet temsilcileri, resmi görüşmelerin yanı sıra Türkiye'nin kültürel değerlerini de yakından tanıma fırsatı buldu. Düzenlenen programlarda geleneksel Türk mutfağından çeşitli lezzetler konuklara ikram edilirken, Türk kahvesi de öne çıkan ikramlar arasında yer aldı.

Japon bakan Türk kahvesi keyfi yaptı! Tadına hayran kaldı 2

Japonya Dışişleri Bakanı'nın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada ilgi görürken, Türk kahvesinin uluslararası alandaki kültürel değerine yönelik olumlu yorumlar yapıldı.

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde de yer alan Türk kahvesi, Türkiye'nin en önemli geleneksel içeceklerinden biri olarak yabancı konuklara ikram edilmeye devam ediyor.

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Bakan Japonya Türk kahvesi japon
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