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Üstü kıtır içi yumuşacık: Süt turtası tarifi

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 10.12.2020 11:25 | Son Güncelleme:
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Üstü kıtır içi yumuşacık: Süt turtası tarifi

Çıtır dokusu, sütlü aroması ile oldukça hafif olan süt turtasına bayılacaksınız! Çay saatine çok yakışacak pratik turta 10 dakikada hazırlanıyor, 20 dakikada pişiyor. Deneyen herkese şimdiden afiyetler...

Hafif tatlıları sevenleri mutlu edecek bir tarif: Süt turtası. Baklavalık yufkanın çıtırlığı, turtanın hafif aroması damaklara bir parmak bal çalıyor. Süt turtası nasıl yapılır diyenler için tarifin detaylarını anlatıyoruz.

SÜT TURTASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

12 baklavalık yufka
3 yumurta
1,5 su bardağı süt
1/2 su bardağı eritilmiş tereyağı
1/2 su bardağı toz şeker
2 yemek kaşığı pudra şeker
Bir paket vanilya
Bir tutam tuz

SÜT TURTASI NASIL YAPILIR?

yufkaları tezgahın üzerine koyun ve üzerine erittiğiniz tereyağını fırça ile dağıtın. Tarif için kelepçeli kek kalıbı kullanmalısınız.
Kelepçeli kalıba pişirme kağıdı koyun. Yağladığınız yufkaları büzün ve salyangoz şeklini verip kalıba yerleştirin.
Önceden ısıttığınız 180 derece fırında yufkaları pişirin. Yufkalar pişerken derin bir kase içinde yumurtayı, pudra şekerini ve tuzunu çırpın.
Karışıma sütü ve vanilyayı ekleyip tüm malzemeleri güzel bir şekilde çırpın.
Hazırladığınız karışımı fırından çıkardığınız baklavalık yufkaların üzerine dökün ve 15 dakika daha pişirmeye devam edin. Fırında çıkardıktan sonra biraz ılınmaya başlayan turtanın üzerine pudra şekeri serpiştirin.

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