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'Üşüyorum Her Gece' şarkısıyla dikkat çeken Batt (Batuhan Taşarası) yeni şarkısına hazırlanıyor

20.04.2022 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun senelerden beri Rapp müzikle haşır neşir olan Batt, yeni şarkısına hazırlanıyor. Lise yıllarından beri Rap müzikle ilgili üretim yapmaya çalışan Batuhan Taşarası, 'Üşüyorum Her Gece' şarkısıyla dikkat çekmişti.

'Üşüyorum Her Gece' şarkısıyla dikkat çeken Batt (Batuhan Taşarası) yeni şarkısına hazırlanıyor

Batt (Batuhan Taşarası) profesyonel müzik kariyerine 2019 yılında başladı. Profesyonel kariyeri öncesinde rap camiasında bir çok ünlü isimle çalışma fırsatı yakalayarak kendini geliştirdi.

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Daha sonrasında LAB Recordings artist kadrosuna dahil oldu. Bir çok session’da yer alarak kendini geliştirdi ve ilk çıkışısını ”Üşüyorum Her Gece” adlı parçayla yayınladı. ”Habibi” adlı yeni single’ınde daha önce ”Bad B.” parçasından tanıdığımız Hakan Kılınç ile birlikte yayınlıyor.

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”Habibi” parçasında aşk ateşine düşen Batt, modern dünyanın hissiyatları içinde afro pop dokunuşlarıyla eşlik ederken, Hakan Kılınç düştüğü ateşte, yakarışa teslim olarak savunmasız kaldığını hissettirdiği parçada etkileyici bir yaz aşkının ardından kalan hissiyatlarını ikili dile getiriyor.

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