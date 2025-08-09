Utanç verici görüntü! Yangından kurtarılan koyunlar siteye alınmadı

Çanakkale'de tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangında utan verici bir olay yaşandı. Çanakkale'deki orman yangını yerleşim yerlerini tehdit ederken alevlerden kaçan vatandaşlar hayvanları da kurtardı.

HAYVANLAR SİTEYE ALINMADI

Çoban ve vatandaşlar sığınmak istedikleri siteye alınmadı. Site sakinlerine isyan eden vatandaş, "Niye almıyorsunuz, hayvanlar yanıyor. Utanmıyorsunuz çıkıp yangını seyrediyorsun. Allah belanızı versin." tepkisini gösterdi.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ise yangının ikinci gününde büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıkladı.