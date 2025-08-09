Mynet Trend

Utanç verici görüntü! Yangından kurtarılan koyunlar siteye alınmadı

Çanakkale'de yaşanan yangında bir grup vatandaş, yangından etkilenmemeleri için koyunları güvenli bir alana götürmek istedi. Sığınmak istedikleri bir sitede ise en üst kattan yangını izleyen bir vatandaş koyunları siteye almak istemedi. O utanç verici anlar ise gündem oldu.

Çanakkale'de tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangında utan verici bir olay yaşandı. Çanakkale'deki orman yangını yerleşim yerlerini tehdit ederken alevlerden kaçan vatandaşlar hayvanları da kurtardı.

HAYVANLAR SİTEYE ALINMADI

Çoban ve vatandaşlar sığınmak istedikleri siteye alınmadı. Site sakinlerine isyan eden vatandaş, "Niye almıyorsunuz, hayvanlar yanıyor. Utanmıyorsunuz çıkıp yangını seyrediyorsun. Allah belanızı versin." tepkisini gösterdi.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ise yangının ikinci gününde büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıkladı.

Çanakkale
