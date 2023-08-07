ÜVEY ANNE 7. BÖLÜM tek parça izle! ATV ÜVEY ANNE dizisi yeni bölümde neler olacak? Son bölüm özeti

Üvey Anne 7. bölümü için geri sayım devam ediyor. ATV'de yayın hayatına başlayan Üvey Anne, eski eşinin ihanetinin ardından toparladığı duygu dünyası, Faruk'a karşı değişen hisleriyle hallaç pamuğuna dönüşen ve duygularıyla mantığı arasında kalan İpek'in hikayesini konu almaktadır. İzleyiciler heyecanla 7. bölümü beklemeye başladı. Üvey Anne'nin yeni bölümü 7 Ağustos akşamında yayınlanacak. İşte Üvey Anne yedinci bölüm konusu...

ÜVEY ANNE DİZİSİ 7. BÖLÜM NE ZAMAN?

Üvey Anne, her Pazartesi akşamı ATV'de yayınlanıyor. Üvey Anne dizisi yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de başlayacak.

ÜVEY ANNE SON BÖLÜM ÖZETİ

Üvey Anne dizisinin altıncı bölümünde;

Nisan, Naz'ın ısrarları karşısında kardeşleri için Serap'ı eve geri getirmeye çalışır. Fakat bu çabası onun, Cem'in Serap'a olan aşkını anlamasına sebep olur. Bu aşkın karşılıksız olduğunu düşünen Nisan, Cem'e Serap'ın babası ile ilgili hayalleri olduğunu söyler ve Cem, Serap'tan bunun doğru olup olmadığını öğrenmek ister.

Diğer yandan Faruk, Serap'ın evine anahtarıyla giren Mete konusunda gerekli açıklamayı alır. Serap, Mete ile iş birliğine girip o gece yaşadığı hiç hesapta olmayan durumdan kendini kurtarmıştır. Ancak Faruk, Serap'ın kendisini öptüğü anı unutmayacak, bu yüzden Serap'la arasına duvar örecektir. Fakat Serap, Efsun projesinin lansman gecesinde yani Faruk'la Efsun'un evlilik yıldönümlerinde, hazırladığı kötü sürprizle bomba etkisi yaratıp hayatın akışını tümden değiştirecektir

ÜVEY ANNE 7. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Üvey Anne dizisinin yedinci bölümünde;

Lansman gecesi Serap ve Faruk'un öpüştüğü görüntünün yayınlanmasından sonra Faruk soluğu Serap'ta alır. Ancak şirketin yandığı haberinin gelmesiyle oradan ayrılmak zorunda kalmıştır. Faruk'un Serap'tan hesap sorduğu anlarda Nisan ve Cem de oradadır. Kimse bilmese de az önce sevdiği kadının, kendisini okutup meslek sahibi yapan, çok sevip saygı duyduğu Faruk ile bu derece yakın olduğunu öğrenmek Cem'in ruhunda derin yaralar açmıştır. Ancak daha da beteri, Cem'in bunları gizlemek zorunda kalmasıdır. O gece Faruk Serap'la hesaplaşamasa da Cem bir yolunu bulup hesaplaşacaktır.

Diğer yandan evdeki herkes, özellikle de Nisan, babasından açıklama beklemektedir. Ayrıca açıklama bekleyen sadece onlar değildir. Olayın yayınlanması ile birlikte Gencer ailesi medyada gündem konusu olmuştur. Kapının önünden ayrılmayan basın mensuplarını oradan uzaklaştıran kişi ise adı gibi kudretli olan Faruk'un yakın arkadaşı Kudret olacaktır. Uzun zamandır yurt dışında yaşayan Kudret, şirketi ateşe verenleri yakalamak konusunda arkadaşına yardımcı olmakla kalmayıp ortadan kaybolan Serap'ın da peşine düşecektir.

ÜVEY ANNE 7. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE!

Üvey Anne dizisinin 7. bölümü ATV ekranlarının yanı sıra ATV'nin resmi internet sayfası üzerinden de izlenebilir.



