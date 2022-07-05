Üvey babası, vefat eden öz babasının yadigârını kabul etmeyince evinden oldu!

İngiltere'den 18 yaşındaki bir genç, babasının ölümünün ardından annesinin nişanlanmasıyla değişen hayatını anlattı. Babasından yadigar köpeğiyle mutlu bir hayat süren genç adam, annesi kendisinden üvey babasının ciddi düzeydeki köpek alerjisi sebebiyle köpekten vazgeçmesini isteyince genç, evini terk etmek zorunda kaldı.

ÇARE BULAMADI

Annesinin bu isteğine karşı çıksa da başta çareler aramayı denedi. Köpeğini emanet edeceği yeni yuvalar aradı ama bulamadı. Annesi köpeği Dax'i sığınağa götürmeye kalkışınca genç adam çareyi dedesini aramakta buldu. Ancak dedesi 1 saat uzaklıkta oturduğu ve Dax'in ihtiyaçlarını karşılayamayacak kadar yaşlı olduğu için onu orada bırakamazdı.

'YENİ BABA'

Bu sebeple dedesi ona Dax'i de alıp onunla yaşamasını teklif etti. Genç adam üzülse de bu teklifi kabul ettiğini çünkü Dax'in onun ailesi olduğunu anlattı. Annesinin bu kararına çok öfkelendiğini ve onu ailesine ihanet etmek ve kötü bir evlat olmakla suçladığını anlatan genç adam, üvey babası ile halihazırda da problemleri olduğu ve onun ısrarla 'yeni baba' olmak istediğini söyleyerek onları bir aile olarak görmediğini dile getirdi.

ATEŞ PÜSKÜRDÜLER

Annesinin hala kendisini eve dönmeye zorladığını anlatan genç adam, herkesin kendi mutlu olacağı şekilde yaşaması gerektiğini savundu. Sosyal medya kullanıcıları ise, onu mutlu olduğu şeyi yapması için teşvik etti ve annesine ateş püskürdüler.



