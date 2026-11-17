Türkiye'de akciğer kanseri vakalarındaki artış dikkat çekici boyutlara ulaştı. Türk Toraks Derneği Onkoloji Çalışma Grubu Sekreteri, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Feride Marım, özellikle Ege ve Marmara bölgelerinde yoğunlaşan vakalara dikkat çekti.

Türkiye Gazetesi'nden Ziyneti Kocabıyık'ın özel haberine göre, Dünya genelinde hastalığın görülme sıklığı bakımından 2012 yılında 17'nci sırada bulunan Türkiye, son verilerle 7'nci sıraya yükseldi.

HER YIL YAKLAŞIK 38 BİN KİŞİYE TANI KONULUYOR

Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı'nın (IARC) güncel GLOBOCAN verilerine göre, Türkiye'de her yıl 37 bin 846 kişiye akciğer kanseri teşhisi konuluyor. Bu sayı, ülkedeki tüm yeni kanser vakalarının yaklaşık yüzde 16'sını oluşturuyor.

Hastalığın ölüm tablosundaki payı ise oldukça çarpıcı. Verilere göre yılda 31 bin 674 kişi akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Bu rakam, kanser kaynaklı ölümlerin yüzde 27,8'ine karşılık geliyor. Başka bir ifadeyle, kanser nedeniyle gerçekleşen her dört ölümden yaklaşık biri akciğer kanserinden kaynaklanıyor.

Dr. Feride Marım, "Bu rakam ülkedeki toplam kanser vakalarının yüzde 16’sını oluşturuyor. Yılda yaklaşık 31 bin 674 kişi akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Bu da kansere bağlı bütün ölümlerin yüzde 27,8’ine karşılık geliyor. Yani neredeyse her dört kanser ölümünden biri akciğer kanseri kaynaklı."

TÜRKİYE DÜNYA SIRALAMASINDA 10 BASAMAK YÜKSELDİ

Akciğer kanserinin Türkiye'de görülme sıklığındaki artış, uluslararası sıralamaya da yansıdı. 2012 yılında dünya genelinde 17'nci sırada bulunan Türkiye, son istatistiklerde 7'nci sıraya kadar yükseldi.

Hastalık erkeklerde en sık görülen kanser türü olmayı sürdürürken, kadınlarda da giderek daha önemli bir halk sağlığı sorunu haline geliyor.

Erkeklerde kadınlara oranla yaklaşık 3,5-4 kat daha fazla görülen akciğer kanseri, kadınlarda meme, tiroit ve kolorektal kanserlerin ardından dördüncü sırada bulunuyor.

Uzmanlara göre kadınlarda tütün kullanımının yaygınlaşması ve adenokarsinom olarak adlandırılan kanser alt tipinin daha sık görülmesi, bu artışta etkili olan faktörler arasında yer alıyor.

Dr. Marım, "Akciğer kanseri erkeklerde açık ara 1’inci sırada ve kadınlara kıyasla 3,5 ila 4 kat daha fazla görülüyor. Ancak kadınlarda göğüs, tiroit ve kolorektal kanserlerin ardından 4’üncü sırada yer alan hastalık, son yıllarda kadınlardaki tütün kullanımının artması ve adenokarsinom alt tipinin yaygınlaşması sebebiyle belirgin bir tırmanışa geçti."

EGE VE MARMARA'DA RİSK DAHA YÜKSEK

Türkiye'nin akciğer kanseri haritasında bölgesel farklılıklar da öne çıkıyor. Hastalığın en sık görüldüğü bölgeler Ege ve Marmara olarak sıralanırken, bu bölgeleri Karadeniz ve İç Anadolu takip ediyor. Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu ise görülme sıklığının daha düşük olduğu bölgeler arasında yer alıyor.

Uzmanlar, Ege ve Marmara'daki yüksek oranlarda sigara tüketiminin yanı sıra yoğun sanayileşme ve hava kirliliğinin de etkili olabileceğine işaret etti. Bölgesel farklılıkların değerlendirilmesinde nüfus yapısı ve tütün kullanım alışkanlıklarının da dikkate alınması gerektiği belirtildi.

VAKALARIN BÜYÜK BÖLÜMÜNDE TÜTÜN KULLANIMI ETKİLİ

Akciğer kanserinin en önemli risk faktörlerinin başında sigara ve diğer tütün ürünleri geliyor. Uzmanlar, vakaların yaklaşık yüzde 80-90'ının tütün kullanımıyla ilişkili olduğunu belirtti.

Elektronik sigaraların da güvenli bir alternatif olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan uzmanlar; pasif içicilik, hava kirliliği, çevresel ve mesleki zararlı maddelere maruz kalma ile aile öyküsünün de hastalık riskini artırabilen unsurlar arasında bulunduğunu hatırlatıyor.

BU BELİRTİLER VARSA VAKİT KAYBETMEYİN

Akciğer kanserinde erken tanı, tedavi başarısı açısından büyük önem taşıyor. Ancak hastalığın başlangıç döneminde belirti vermemesi, tanının gecikmesine neden olabilir.

Özellikle uzun süre devam eden veya giderek şiddetlenen öksürüğün göz ardı edilmemesi gerekiyor.

Uzmanların dikkat çektiği başlıca belirtiler şöyle:

Geçmeyen veya giderek kötüleşen öksürük

Kanlı balgam

Nefes darlığı ve hırıltılı solunum

Göğüs ağrısı

Ses kısıklığı

Tekrarlayan bronşit veya zatürre

Nedeni açıklanamayan kilo kaybı

İştahsızlık

Sürekli yorgunluk ve halsizlik

Bu belirtilerin görülmesi mutlaka akciğer kanseri anlamına gelmese de özellikle uzun süre devam etmeleri halinde vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulması önerildi.

Sigara ve tütün ürünlerinden uzak durmak, pasif içiciliği önlemek ve gerekli durumlarda hekim değerlendirmesiyle tarama yaptırmak ise hastalıkla mücadelede önem taşıyor.