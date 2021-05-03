Uyanış Büyük Selçuklu 30. yeni bölüm fragmanı yayınladı: Melikşah Şelemzar’ı kime verecek?

Melikşah’ın amansız mücadelesinin anlatıldığı Uyanış Büyük Selçuklu bu hafta 30. Yeni bölümüyle izleyicinin karşısına çıkıyor. Bir yandan Tekiş ve Turanşah ile mücadele devam ederken diğer yandan Uyanış Büyük Selçuklu’nun yeni bölümünde Zübeyde Hanım’ın Gevher’e vereceği ceza merak ediliyor.

Ordusuyla birlikte 2. kez Şelemzar önlerine varan Melikşah, Tekiş ve Turanşah’ın kendisinden önce hareket edip Şelemzar’ı zapt ettiğine şahit olmuştu. Melikşah, bu durumun ardından töre gereği daha önceden Tapar’a verdiği Şelemzar’ı kılıç hakkı olarak Tekiş’e bırakmak zorunda kalır. Ancak Tapar, kendisine açıkça bir haksızlık yapıldığını düşünür ve nasıl bir fevri harekete girişir.

Bulunduğu konumu bahane eden Gevher, bir obalı olarak gördüğü Başulu’nun elini öpmeyi kabul etmemişti. Gevher’in bu saygısızlığına öfkelenen Zübeyde, Terken’in de Gevher’e destek olmasından ve Başulu’nun bağışlayıcı tavrından dolayı aralarında başlayan tartışmayı büyütmez. Ancak başhatun olan Zübeyde, saraya geldikleri zaman Terken ve Gevher’e Başulu’ya karşı yaptıkları saygısızlıktan dolayı bir ceza verecektir.