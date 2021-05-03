Uyanış Büyük Selçuklu 30. yeni bölüm fragmanı yayınladı: Melikşah Şelemzar’ı kime verecek?

Melikşah’ın amansız mücadelesinin anlatıldığı Uyanış Büyük Selçuklu bu hafta 30. Yeni bölümüyle izleyicinin karşısına çıkıyor. Bir yandan Tekiş ve Turanşah ile mücadele devam ederken diğer yandan Uyanış Büyük Selçuklu’nun yeni bölümünde Zübeyde Hanım’ın Gevher’e vereceği ceza merak ediliyor.
Ordusuyla birlikte 2. kez Şelemzar önlerine varan Melikşah, Tekiş ve Turanşah’ın kendisinden önce hareket edip Şelemzar’ı zapt ettiğine şahit olmuştu. Melikşah, bu durumun ardından töre gereği daha önceden Tapar’a verdiği Şelemzar’ı kılıç hakkı olarak Tekiş’e bırakmak zorunda kalır. Ancak Tapar, kendisine açıkça bir haksızlık yapıldığını düşünür ve nasıl bir fevri harekete girişir.
Bulunduğu konumu bahane eden Gevher, bir obalı olarak gördüğü Başulu’nun elini öpmeyi kabul etmemişti. Gevher’in bu saygısızlığına öfkelenen Zübeyde, Terken’in de Gevher’e destek olmasından ve Başulu’nun bağışlayıcı tavrından dolayı aralarında başlayan tartışmayı büyütmez. Ancak başhatun olan Zübeyde, saraya geldikleri zaman Terken ve Gevher’e Başulu’ya karşı yaptıkları saygısızlıktan dolayı bir ceza verecektir.
Diğer yandan Turanşah, yaverini öldüren Sencer’in cezalandırılmasını bekler ancak umduğunu bulamaz. Sencer çoktandır hak ettiği meliklik hilatini giyerken, aynı zamanda Nizamülmülk de hâcelik makamına tekrar döner. Bu iki haberi duyan Turanşah, öfkelenir ve Melikşah tarafından yapılan bu hareketlerin düpedüz kendisine dair bir tahrik girişimi olduğu sonucuna varır.
Kılık değiştiren Tapar ve Sencer Şelemzar’a girdikten sonra Surların içinde operasyona devam ederek Şelemzar’ın kapısını Melikşah’ın ordusuna açmayı başardı. Ancak, ne Melikşah ne de ordusu görünürde yoktu. Çevreleri Batıni fedailerince kuşatılan Tapar, Sencer ve adamları o an ölümcül bir durumun içine girdiklerini fark ettiler.
Ortaya çıkan sır artık tüm Selçuklu hanedanı tarafından bilinir hale geldi. Bunun ardından Turanşah intikam almak için Isfahan’a geldi. Babası Kavurd’un ölümünü bu sırra bağlayan Turanşah babasının ölümünün suçlusunun Nizamülmülk olduğunu düşünüyordu. Bu nedenle Tapar ve Sencer’in gerçekleştirdiği harekatın başarısı için hızla Şelemzar’a giden Melikşah’ın önünü kesti. Turanşah aynı zamanda Melikşah ile baş etmek isteğiyle Tekiş ile ittifaka girdi.
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