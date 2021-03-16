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Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi setinde koronavirüs paniği! TRT'den yeni bölüm açıklaması

16.03.2021 22:54 | Son Güncelleme:
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Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi setinde koronavirüs paniği! TRT'den yeni bölüm açıklaması

TRT 1'de pazartesi akşamları ekrana gelen Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin setinde koronavirüs paniği yaşandı. TRT'den yapılan açıklamada dizi setinde koronavirüs vakaları tespit edildiği için çekimlere ara verildiği duyuruldu. Sevilen dizinin 26. yeni bölümü ise gelecek hafta yayınlanmayacak.

Yapımcılığını ve senaristliğini Emre Konuk'un üstlendiği, yönetmen koltuğunda Sedat İnci'nin oturduğu, kadrosunda; Ekin Koç, Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Gürkan Uygun ve Sevda Erginci gibi isimlerin yer aldığı Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi ekrana bir haftalık ara veriyor.

TRT'den yapılan açıklamada dizi setinde kovid-19 vakaları tespit edildiği, dizinin yerine ise TV'de ilk kez 'Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu' filmi yayınlanacağı belirtildi.

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Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Dizi setlerimizde yapılan rutin taramalar sonucunda Uyanış: Büyük Selçuklu dizimizin setinde Kovid-19 vakaları tespit edilmiştir. Karantinaya alınan set çalışanlarımızın sağlık durumları iyidir ve yakından takip edilmektedir.

Yaşanan süreç dizi oyuncularımız ve tüm set çalışanlarımız ile paylaşılarak dizimizin çekimlerine 5 gün süreyle ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Bu zorunlu ara nedeniyle 22 Mart 2021 Pazartesi günü Uyanış: Büyük Selçuklu'nun yeni bölümü yayınlanamayacaktır. Aynı gün ve saatte “Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu” filmi (TV'de ilk kez) TRT1 ekranında olacaktır.

İzleyicilerimizin anlayış ve desteği için şimdiden teşekkür ederiz. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur."

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi
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