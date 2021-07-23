Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin Turna’sı Sevda Erginci’nin yeni projesi belli oldu

Ünlü oyuncu Sevda Erginci, 2012 yılında yayınlanan veda isimli dizideki Lamia karakteri ile dizi setlerine adım attı. Karagül dizisindeki Ayşe karakteri ile öne çıkan oyuncu, bu dram dizisinde güçlü performansı ile göz doldurmuştu. Başarılı oyuncu peş peşe Hayat Bazen Tatlıdır, Ver Elini Aşk ve Yasak Elma gibi dizilerde boy gösterdi. Genç oyuncu uzun saçlarına veda etti.

Yasak Elma dizisinde Zeynep Yılmaz olarak başrolde yer alan ve 2018-2019 yıllarında güçlü bir çıkış yakalayan Sevda Erginci, 2019 yılında ise Sevgili Geçmiş dizisindeki İpek karakteri ile kısa süre ekranda yer aldı. Ardından ise oyuncu 2022-2021 sezonunda tarihi dram yapımı olan Uyanış Büyük Selçuklu da Turna karakterinde kendisini gösterdi.

Oyuncu, El Kızı isimli Fox TV dizisinde başrolde yer alacak. Teklifi kabul eden Erginci’ye Muğla yolları gözüktü. Dizinin çekimlerine ay sonunda Muğla’da başlanması bekleniyor.



