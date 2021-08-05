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Uyanış: Büyük Selçuklu’nun iki oyuncusu Sevda Erginci ve İsmail Ege Şaşmaz yine aynı dizide buluşuyor

05.08.2021 08:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çok izlenen dönem dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu’nun iki genç oyuncusu Sevda Erginci ve İsmail Ege Şaşmaz yine aynı dizide boy gösterecekler. Sevda Erginci’nin İsmail Ege Şaşmaz’la başrolünü paylaşacağı dizinin ismi ise El Kızı olarak açıklandı.

Uyanış: Büyük Selçuklu’nun iki oyuncusu Sevda Erginci ve İsmail Ege Şaşmaz yine aynı dizide buluşuyor

Yasak Elma dizisinde dikkatleri üzerine çektikten sonra Uyanış: Büyük Selçuklu dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan Sevda Erginci, bu çıkışını El Kızı adlı diziyle sürdürmeye kararlı. Geçtiğimiz günlerde El Kızı dizisinin başrolünü üstleneceği belli olan Sevda Erginci’nin partneri olacak olan erkek başrol de belli oldu.

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El Kızı dizisinin erkek başrolü ise yine Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinden! Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde canlandırdığı Faysal karakteriyle dikkatleri üzerine çeken İsmail Ege Şaşmaz, El Kızı dizisinin erkek başrolü olarak hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

EL KIZI DİZİSİ HAKKINDA

Başrollerini Sevda Erginci ve İsmail Ege Şaşmaz’ın paylaşacağı El Kızı dizisinin yönetmen koltuğunda Feride Kaytan oturuyor. Dizinin senaryosu Hilal Yıldız’ın kaleminden çıkıyor. Feride Kaytan bugüne kadar Acemi Cadı, Vicdan, Yüksek Sosyete, Meryem ve Ağlama Anne gibi dizilerin yönetmenliğini üstlendi.

EL KIZI DİZİSİ KONUSU

Çekimleri Muğla’da gerçekleştirilecek olan El Kızı dizisinin konusu ise şöyle olacak:

Çocuk yaşta öksüz kalan Ezo, sevgisiz büyüdüğü için hırçın intikamcı birine dönüşmüştür. Hayalindeki ideal aileyi Harun Karasu’yla kuracağına inanmıştır. Ancak babasından kalan miras her şeyi değiştirir.

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Anahtar Kelimeler:
Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi Sevda Erginci
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