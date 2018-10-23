Uyarı çok ciddi! Bu etler iç organları mahvediyor

Veteriner Fakültesi Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Gönülalan, açıkta satılan et ürünlerinin kesinlikle tercih edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Ambalajın et ürünleri için bir reçete görevi üstlendiğini belirten Gönülalan, “Ambalajlı ürünler hem dış etkenlerden ürünümüzü koruyor hem de üzerinde yazan bilgilerden gıda hakkında detaylı bilgilere ulaşabiliyoruz.

Gıdanın içerdiği bileşenlerin neler olduğu, hangi koşullarda üretildiği, ürünün hangi koşullarda saklanması gerektiği ve ürünün hangi mevzuata uygun olarak üretildiğine dair bilgileri ambalaj üzerinde bulabiliyoruz” dedi.

Sağlık ve tanımlama işaretleri önemli

Et ürünlerinde önemli olan hususun veteriner kontrolü olduğunu belirten Gönülalan, veteriner kontrolünün yapılıp yapılmadığını gösteren işaretlerin; ambalajlı ürünler ‘tanımlama', kasaptaki karkas etlerde de ‘sağlık' işaretleri olarak tanımlandığını dile getirdi. Gönülalan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ürün ambalajı üzerinde tanımlama işareti varsa, hayvanın bir veteriner hekim kontrolünde kesildiği ve sağlık kontrollerinin yapıldığı anlaşılır. Kasaptan satılan ürünlerde de, eğer et onaylı bir mezbahadan alınmışsa, üzerinde mutlaka sağlık işareti olmalıdır. Yani kasabın bize kıyma yaptığı ya da parçalayarak verdiği karkasların üzerinde sağlık işaretini görmemiz gerekiyor.