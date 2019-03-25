Uyarı üstüne uyarı geldi! Böyle nöbet tuttular

Türkiye’de yaklaşık 400 bin üretici 1 milyon 650 bin dekar alanda fındık üretimi yapıyor. Türkiye’nin en önemli tarımsal ihraç ürünü olan fındıkta son yıllarda zirai don, küllenme gibi çeşitli hastalıkların çoğalmasıyla rekoltede azalma başladı.

Ordu ve Giresun’da 600 rakım üzerindeki köylerde dün başlayan kar yağışı üreticiyi tedirgin etti. Üreticiler, gece kar yağışına rağmen don riskinin olduğu 600 rakım üzerindeki bahçelere giderek eski oto lastiklerini yakıp don olayına karşı dumanlama çalışması yaptı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ziraat Odaları, yüksek rakımlı bölgelerde kuvvetli don riski bulunduğunu belirterek meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı gerekli tedbirlerin alınması için üreticileri uyardı.





